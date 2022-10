Ruggeri se calentó con un planteo del Pollo Vignolo en ESPN: "Me voy a mi casa"

Oscar Ruggeri opinó en Equipo F sobre lo que tiene que hacer River Plate en la definición de la Liga Profesional de Fútbol entre Racing y Boca Juniors.

Oscar Ruggeri opinó sobre el cierre de la Liga Profesional de Fútbol entre Racing Club y Boca Juniors y dejó en claro lo que piensa de lo que tiene que hacer River en el duelo ante la "Academia". El ex defensor del "Millonario" fue contundente con sus dichos sobre los partidos que se disputarán el próximo domingo 23 de octubre en el "Cilindro" y en la Bombonera. Es que, además de la chance que tiene Huracán de campeonar, los dirigidos por Gago y los de Ibarra se juegan todo en sus respectivos encuentros.

El elenco de Avellaneda, que es líder momentáneo del campeonato con 50 puntos, recibirá a la "Banda" y el "Xeneize", con 48 unidades y un cotejo menos, hará lo propio ante Independiente. Antes, Boca tendrá que enfrentar a Gimnasia y Esgrima de La Plata y si consigue un triunfo el próximo jueves 20 pasará a ser el único puntero. Por otro lado, si no gana, la punta continuará en manos de Racing. De acuerdo a cómo queden posicionados de cara a la última fecha, los clásicos serán claves para definir al campeón. El "Cabezón" dio su visión sobre esto y no se guardó nada.

"Ningún entrenador va a parar a un equipo. Dejate de joder. Por los puntos... te digo la verdad, prefiero irme a mi casa. Si alguien del grupo viene a decirme 'Mirá che, hay que perder o hay que empatar', me voy a mi casa. Yo, jugador de River, prefiero no jugar. Si la mayoría aceptan diciendo 'Vamos a perder', yo me voy a mi casa y no juego. Sinceramente ¿Cómo hacés para perder? Con lo que uno siente adentro de una cancha", sostuvo el campeón del mundo en México 1986 sobre el plan que puede tener Gallardo para este duelo.

Es que, en el hipotético caso de que Racing llegue mejor posicionado que Boca a la última fecha, se especula que River le daría los puntos a la "Academia" para que su clásico rival no se consagre campeón. Lo mismo sucede con Independiente, al margen de que sus hinchas exigieron ganarle "Xeneize". Quien tiene chances de salir beneficiado ante esta situación es Huracán, que ganando su partido y esperando las derrotas de los de Gago y los de Ibarra tiene chances de campeonar.

Por su parte, Atlético Tucumán ya quedó afuera de toda posibilidad, ya que tiene 46 puntos y no llega -incluso ganando el último encuentro- a igualar la línea de puntos del conjunto de Avellaneda. Mientras que el "Millonario" también quedó lejos de pelear por el primer puesto, ya que acumula 44 unidades.

Qué partidos le restan a Boca en la Liga Profesional

Jueves 20/10: Vs. Gimnasia La Plata (81 minutos en La Plata).

Domingo 23/10: Vs. Independiente (La Bombonera).

Qué partidos le restan a Racing en la Liga Profesional

Domingo 23/10: Vs. River (en Avellaneda).