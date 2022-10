El Pollo Vignolo y la grave acusación a Oscar Ruggeri en ESPN en vivo: "Es mía"

Sebastián "El Pollo" Vignolo hizo una grave acusación contra Oscar Ruggeri en vivo en F90, el programa de televisión de ESPN. El video del momento.

Sebastián "El Pollo" Vignolo hizo una grave acusación contra Oscar Ruggeri en vivo en ESPN F90. El conductor del programa de televisión liquidó a uno de sus panelistas en plena emisión del lunes 17 de octubre de 2022.

Mientras debatían acerca de la derrota de Boca contra Newell´s por 2-0 en Rosario (Santa Fe), un detalle le llamó la atención al relator de 47 años. Mientras tanto, lo miraban atentamente sus compañeros habituales: Daniel Arcucci, Carlos "El Cai" Aimar, Marcelo "El Cholo" Sottile, Diego "El Chavo" Fucks, Carlos "El Mono" Navarro Montoya, Federico "El Negro" Bulos y Marcelo Espina.

El Pollo Vignolo acusó a Ruggeri de robarle la corbata: "Es mía"

Cuando intercambiaban opiniones acerca del encuentro de Boca por la Liga Profesional 2022, el presentador interrumpió al "Cabezón" y le dijo "permiso, eh. Permiso, permiso". Sorprendido porque estaba hablando con Sottile, el exfutbolista reaccionó mientras Vignolo le tocaba la corbata: "¿Qué hacés?".

Luego, "Seba" miró a la gente que estaba detrás de las cámaras y gritó: "¡Es la mía esta, eh! Es mía esta". "La choreó", acotó Bulos. "No, es raro, vos no usás la corbata tan así...", quiso salvar Arcucci a su compañero.

"´Pollo´, me parece que Miguel me la dejó a mí, eh", bromeó "El Cholo", supuestamente en referencia a un productor del ciclo. "¿Quién es, che, el que la hizo?", preguntó Ruggeri al respecto. "¡Sí, Radaelli, el que jugaba en Ferro!", ironizó "El Pollo" Vignolo con relación a la marca Giorgio Radaelli y mencionó al exfutbolista Fabio Radaelli.

"No importa, te la regalo...", chicaneó el conductor al "Cabezón", quien igualmente no se quedó atrás y le respondió: "¡¿Qué me la regalás?! Si a mí me la dejó Miguel". "Te salvó Sebastián porque no respondiste la pregunta de (Hugo Ibarra)", lo cruzó finalmente Arcucci.

La broma del Pollo Vignolo a Ruggeri en vivo en ESPN.

La sorpresa del Pollo Vignolo por la salida de Marcelo Gallardo de River: "No imaginaba"

En su editorial posterior a la noticia que sorprendió al "Millonario", el periodista deportivo comentó en ESPN: "No se va un técnico más de la historia de River. Se va el... ¿Más preponderante? ¿El más importante? Yo no quiero entrar en esa comparación con los demás entrenadores porque River tiene una historia escrita desde hace muchísimo tiempo, que ya era grande cuando llegó Gallardo". "Pero yo creo que Gallardo le dio a River en el mundo internacional algo que no tenía. River era un equipo ganador, competitivo, con muchos títulos nacionales, locales, pero a River le faltaba tener mayor presencia en torneos como la Libertadores, la Intercontinental, jugar el Mundial de Clubes", aclaró.

"Este es el Gallardo en la euforia, en el éxito absoluto, en un River ganador en la Libertadores ante Boca. Mucha gente se está acomodando en este momento. En los últimos días imaginaban una declaración... Algún dirigente importante de River se encontró con algo que no imaginaba encontrarse. Sí, sorprendió", completó el relator.