La banda británica Oasis inicia su gira de regreso en Cardiff

FOTO DE ARCHIVO: Los miembros de la banda de rock británica Oasis, el guitarrista rítmico Gem Archer, el guitarrista principal Noel Gallagher, el bajista Andy Bell y el vocalista Liam Gallagher posan durante una rueda de prensa en Hong Kong

Oasis, la banda de rock británica más importante de la década de los 90, inicia el viernes en Cardiff su gira de reunión, en la que los enfrentados hermanos Gallagher volverán a subirse a un escenario por primera vez en casi 16 años.

La banda, cuyos éxitos "Live Forever" y "Wonderwall" ayudaron a definir el "britpop", anunció los conciertos hace casi un año, desatando un frenesí por las entradas.

El guitarrista, principal compositor y vocalista, Noel Gallagher, de 58 años, dijo a la radio talkSPORT la semana pasada que la banda "sonaba tremenda" en los ensayos.

"Es el momento, no hay vuelta atrás", afirmó.

El grupo, cuyo álbum de debut "Definitely Maybe" se publicó hace 31 años, se separó en 2009 cuando Noel dijo que ya no podía trabajar con su hermano menor Liam.

Las desavenencias continuaron, pero los fans seguían esperando que la banda volviera.

"Lo que hace especial la reunión de Oasis es lo que hace especial cualquier reunión: tiene que ser algo que la gente realmente quiera y algo que la gente pensara que nunca vería. Y Oasis cumple ambos requisitos", dijo a Reuters el periodista musical Mark Sutherland.

El año pasado, muchos fans esperaron durante horas en colas en internet para comprar entradas y cuando por fin tuvieron la oportunidad de adquirirlas, descubrieron que los precios se habían disparado.

El organismo británico de control de la competencia abrió una investigación a Ticketmaster por la venta de entradas, incluido el uso de "precios variables" para subir el coste a los fans en el último minuto.

Pero la atención se centra ahora en la actuación, en la que los Gallagher estarán acompañados por el miembro original Paul "Bonehead" Arthurs, así como por Gem Archer y Andy Bell.

Joey Waronker, que ha tocado con Beck y REM, estará a la batería.

"Definitely Maybe", publicado en 1994, marcó un hito en el "britpop", una reacción brillante y guitarrera a la música grunge estadounidense.

Su continuación, "(What's the Story) Morning Glory?", con los himnos "Wonderwall" y "Don't Look Back in Anger", fue el álbum más vendido de la década de los 90 en Reino Unido y la irrupción de la banda en Estados Unidos.

Tras dos conciertos en Cardiff, la gira Oasis Live '25 irá a Mánchester, ciudad natal de los Gallagher.

Continuará en Reino Unido e Irlanda, seguida de actuaciones en Norteamérica, Sudamérica, Asia y Australia.

Con información de Reuters