Incómodo comentario de Germán Paoloski a Morena Beltrán: "No me pongas caras"

Los periodistas de ESPN tuvieron un encontronazo en vivo y generaron un clima tenso frente a las cámaras.

Germán Paoloski y Morena Beltrán protagonizaron un fuerte cruce en vivo que puso el ambiente tenso en ESPN. En medio del debate por el partido que jugarán River Plate y Defensa y Justicia, los periodistas hicieron un profundo análisis que los puso en desacuerdo y los llevó a mantener una acalorada discusión.

Luego de que los directores técnicos de ambos equipos se enfrentaran públicamente, muchos canales deportivos dedicaron varios minutos de aire a debatir sobre el tema. Sin embargo, en el caso de Beltrán y Paoloski, la situación se fue de las manos, y lo que parecía un simple intercambio de opiniones terminó en una fuerte discusión. "¿Te parece bien?", increpó el conductor a su panelista.

"No tiene la culpa Gallardo porque el que se mandó la macana grande fue Beccacece. Fue insólito lo que hizo. Se le tiró encima a un jugador para que no sacara el lateral", empezó por analizar Paoloski sobre los dichos y accionar del director técnico de Defensa y Justicia. Sin embargo, Beltrán se mostró en desacuerdo: "Fue insólito, pero también la reacción de Gallardo fue algo sobradora".

"¿Te parece bien que le haya bloqueado un lateral? ¿Te parece que está mal?", increpó Paoloski, pero Beltrán se mantuvo en silencio. Sin tolerar esta actitud de su compañera, el conductor continuó: "Decímelo, no me pongas caras, estamos hablando...". Entonces, la periodista sentenció la charla contundente: "Me parece que ninguna de las dos reacciones estuvo bien, sin duda. Ninguna de las dos. Una es una acción y la otra una reacción".

El angustiante descargo de Sabrina Garciarena por sus hijos: "Agotada"

Sabrina Garciarena reflexionó sobre la maternidad y la romantización que muchas veces se hace desde la sociedad. La esposa del periodista Germán Paoloski contó su ardua rutina como madre que trabaja y se refirió al desconocimiento con el que se encuentran muchas mamás primerizas.

Estos pensamientos se expresaron en una entrevista con Pronto, en la que describió su presente laboral. "Creo mucho en las energías, cuando llega Madres a mi vida tenía a Mia recién nacida en pandemia y decía evidentemente yo tengo toda esta experiencia de tres hijos para aportar a un tema tan universal", soltó la madre de León, Beltrán y Mía.

"Dani, mi personaje tiene su historia diferente a la que me tocó a mí, pero si encuentro puntos en común en Sabrina cuando estaba embarazada de León por ejemplo, que era mamá primeriza y no tenía ni idea de lo que venía. Porque claro te dan un bebito, llegas a tu casa y decís ¿y ahora qué hago?", continuó su descargo Garciarena.

La actriz de cine, teatro y televisión reflexionó sobre el concepto machista basado en que solo hay que cuidar a las mujeres y que los varones deben aguantarse los golpes o las cargadas. "Yo tengo dos varones y siempre sentí como una responsabilidad muy grande de enseñarles a cuidar a la mujer, pero no sólo a la mujer, sino también al hombre. Porque hay una cosa hoy del bullying, que me pasa con León que usa anteojos me dice que en el colegio lo cargan: 'me gritó porque no les gusta que use anteojos', me cuenta", analizó. Y cerró: "La verdad es que hay que empezar a bajar línea para cuidar a la mujer como también al hombre. Nadie es más que nadie".