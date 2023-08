El Pollo Vignolo se hartó de Almirón como DT de Boca y hasta citó a Einstein en ESPN: "Locura"

El Pollo Vignolo ya se hartó de Jorge Almirón como entrenador de Boca y hasta citó a Albert Einstein para liquidar al DT en ESPN F90. Los palazos del conductor al técnico en vivo.

Sebastián "Pollo" Vignolo se hartó de Jorge Almirón como entrenador de Boca y hasta citó una frase de Albert Einstein para liquidarlo. El conductor de ESPN F90 disparó contra el entrenador del "Xeneize" por la formación alternativa que eligió para el partido contra Sarmiento en Junín, que culminó con la derrota por 1-0 con un flojo rendimiento del equipo.

En su editorial habitual del programa de televisión, el relator de 48 años fulminó al director técnico y puso como ejemplo un famoso dicho del físico alemán fallecido para demostrar lo que piensa sobre el DT. Más allá de que Oscar Ruggeri y el resto de sus compañeros no coincidieron en el estudio del canal, el cordobés fue a fondo y destrozó al estratega.

El Pollo Vignolo fulminó a Almirón, DT de Boca, en ESPN F90: "Por más que insistan"

Visiblemente furioso por la caída del conjunto de La Ribera en Junín, el presentador comenzó el programa leyendo el celular. "Uh, está mirando el teléfono...", lo chicaneó Ruggeri. "Estoy leyendo una frase", le respondió el conductor. "¿De quién?", quiso saber el exdefensor. "De Einstein", reveló Vignolo. En ese momento, citó al físico alemán cuando dijo que "locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes".

A fondo contra Almirón, el "Pollo" pidió directamente que se vayan del club los futbolistas "grandes" que suelen ser suplentes porque no rindieron bien con esta camiseta. De hecho, recordó que "les pasó a (Hugo) Ibarra, a (Sebastián) Battaglia y a Almirón ahora: hay ciclos de jugadores que están terminados. Que por más que insistan, es imposible a esta altura...". También mencionó que "tuvieron un montón de oportunidades con diferentes entrenadores" y opinó que "hay muy buenos futbolistas, pero no todos son para Boca. Ya demostraron durante un tiempo prolongado que no son para Boca. Cuando juegan, cuando se les presenta la oportunidad, no rinden".

El Pollo Vignolo arde en F90 por la derrota de Boca en Junín.

"¡Hay situaciones que ya están! ¿Para qué sostener a algún futbolista si te está tapando a otro? ¿Si lo mejor de esta gestión son los juveniles a los que potenció?", insistió el conductor de ESPN F90. En ese instante, el relator regresó con sus palazos contra el entrenador y aseveró que "la responsabilidad no es de los jugadores, es de quien los pone" porque "era imposible que Boca jugara bien". "Cuando leímos la formación, la verdad... Salvo que se transformen en lo que alguna vez fueron, pero en Boca nunca lo fueron", remarcó, indignado.

Incluso, el cordobés cuestionó al técnico por el puesto en el que colocó a Exequiel "Changuito" Zeballos: "¿Por qué no ponen a Zeballos por la izquierda? Pusieron a todos por ahí. A (Sebastián) Villa, a (Norberto) Briasco, a (Lucas) Janson... Ponen a todos menos a él". En el piso mencionaron algunos casos como los de Facundo Roncaglia, Diego "Pulpo" González, Jorman Campuzano, Juan Ramírez, Norberto Briasco y Esteban Rolón. "¿Para qué seguir regalando tiempo con futbolistas que ya han tenido demasiadas oportunidades?", sentenció Vignolo.

El Pollo Vignolo le soltó la mano al Pipa Benedetto en Boca: "No puede ser"

Más allá de que casi siempre defendió al delantero de las críticas, ahora el periodista deportivo también cruzó al delantero tras el penal fallado sobre la hora. De hecho, resaltó que "la situación de Benedetto es muy difícil de revertir... empieza a pelearse con este, con aquel" y cerró: "Entiendo que está caliente, pero no puede ser un escándalo cada vez que Boca pierde. No le sirve a él, al equipo, ¡a nadie!".