El Pollo Vignolo se cansó del Chavo Fucks y se pudrió todo en ESPN: "No me gusta"

Sebastián "Pollo" Vignolo cruzó fuerte a Diego "Chavo" Fucks en pleno ESPN F90 y se vivió un tenso momento en vivo por debatir sobre el presente de Franco Armani en River.

Sebastián "Pollo" Vignolo se cansó de Diego "Chavo" Fucks en pleno ESPN y se pudrió todo. El conductor que lleva varios años a cargo del ciclo F90 cruzó a su compañero instantes después del editorial el que defendió a Franco Armani tras los errores cometidos en el arco de River Plate. Luego de referirse al presente del guardameta del "Millonario", el relator miró al resto de los integrantes del panel periodístico, pero sólo atacó al comentarista de la señal de Disney.

Lo sucedido con el arquero de la "Banda" en el cruce ante Vélez Sarsfield por la Liga Profesional de Fútbol despertó la bronca de varios, pero el campeón del mundo también recibió el apoyo de periodistas y fanáticos. Uno de los que lo "bancó" fue el propio Vignolo, quien lo defendió a capa y espada en cada momento de su programa. Antes de que el "Chavo" lance un comentario al respecto, el animador aprovechó la ocasión y lo fulminó sin filtro.

"Hoy ya me enojé a la mañana, me jode la ingratitud. Me molesta, me parece... dos lugares donde fui me hablaron de Armani. Vamos a charlar, debatir, discutir. ¿River ganó un punto o perdió dos? Teniendo en cuenta el principio de la fecha ganó uno, teniendo en cuenta el partido...", inició el "Pollo" con su opinión sobre River, luego cruzó algo más que una mirada con Fucks y soltó: "¿Sabés que no me gusta esa postura en el sillón? Como diciendo: 'Te espero'. Hoy estoy enojado, me enoja la ingratitud".

Ante estas declaraciones del relator, el periodista le respondió: "Con este tamaño me siento como puedo". Acto seguido, tuvo lugar el pase entre F12 y F90 en donde analizaron lo sucedido con el arquero del "Millonario" tanto en el duelo ante el "Fortín" como en los cotejos ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores y Platense por la Liga Profesional. Es que el "Pulpo" quedó en el ojo de la tormenta y recibió varias críticas por su rendimiento.

Los números de Franco Armani en River Plate entre 2018 y 2023

Partidos disputados: 232

Goles recibidos: 180

Vallas invictas: 105

Títulos conseguidos : Supercopa Argentina (2017 y 2019), Copa Argentina (2019), Liga Profesional de Fútbol y Trofeo de Campeones (2021) a nivel nacional; Copa Libertadores (2018) y Recopa Sudamericana (2019).

: (2017 y 2019), (2019), (2021) a nivel nacional; (2018) y (2019). Fecha de final de su contrato: diciembre del 2024

El Pollo Vignolo dijo lo que todos pensaban de Armani tras el error ante Vélez

Sebastián Vignolo realizó su clásico editorial en ESPN F90 y se refirió al error de Franco Armani en el duelo entre Vélez Sarsfield y River Plate. El periodista de la señal de Disney no dudó en opinar sobre el presente del portero, quien no tuvo una buena noche ante el "Fortín" y pasó por algo similar ante Sporting Cristal por el torneo continental. Ante esta situación, "El Pollo" aprovechó la ocasión para dejar en claro lo que piensa.

"El fútbol a veces no tiene paciencia ni memoria. A mí me enoja justamente eso. Me enoja levantarme, tener que hacer algunas cuestiones de la vida -colegios, hijo, acto- y escuchar: 'Increíble Armani' o 'Qué lo parió, Armani', yo ni lo nombraría. Porque no creo que le quepa ni siquiera una crítica, pero no porque el tipo juega sólo con el póster, porque también tiene actualidad. No sean injustos, el puesto de arquero es el más ingrato del mundo, creo por lo que uno ve desde afuera", sostuvo "El Pollo".