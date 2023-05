El Pollo Vignolo dijo lo que todos pensaban de Armani tras el error ante Vélez: "Me enoja"

Sebastián "Pollo" Vignolo realizó su clásico editorial en ESPN F90, se refirió al error de Franco Armani en el duelo ante Vélez Sarsfield por la Liga Profesional y dijo lo que muchos piensan del arquero campeón del mundo.

Sebastián Vignolo realizó su clásico editorial en ESPN F90 y se refirió al error de Franco Armani en el duelo entre Vélez Sarsfield y River Plate. El periodista de la señal de Disney no dudó en opinar sobre el presente del arquero, quien no tuvo una buena noche ante el "Fortín" y pasó por algo similar ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores. Ante esta situación, el "Pollo" aprovechó la ocasión para dejar en claro lo que piensa.

A diferencia de muchos que atacaron al guardametas santafesino, Vignolo salió en su defensa y apuntó contra sus detractores. Además, el relator analizó el rendimiento del equipo comandado por Martín Demichelis que no se sacó diferencias en el cruce disputado ante los de Ricardo "Tigre" Gareca. Lo que más llamó la atención fue lo que expuso sobre el hombre que levantó la Copa del Mundo el pasado 18 de diciembre.

"El fútbol a veces no tiene paciencia ni memoria. A mí me enoja justamente eso. Me enoja levantarme, tener que hacer algunas cuestiones de la vida -colegios, hijo, acto- y escuchar: 'Increíble Armani' o 'Qué lo parió, Armani', yo ni lo nombraría. Porque no creo que le quepa ni siquiera una crítica, pero no porque el tipo juega sólo con el póster, porque también tiene actualidad. No sean injustos, el puesto de arquero es el más ingrato del mundo, creo por lo que uno ve desde afuera", comenzó el "Pollo".

Además, Vignolo se refirió a otro de los errores del guardametas y lanzó: "No me gustaría ser familiar nunca de un jugador, mucho menos arquero. Cuando el arquero se equivoca sale así de grande, cuando acierta ¿Dónde sale? Porque les puedo decir que acertó, sacó una pelota al ángulo de entrada, contra Sporting Cristal también, si no River perdía. Yo creo que a los arqueros se les cuentan sólo las perdidas. Armani ha tenido algún error puntual, no sé si desconcentración o desconfianza. Pero de ahí a empezar a decir '¿Qué le pasa a Armani?'. Nada... Le pasa lo que le pasa también al 9, nada más que cuando el 9 lo erra no pasa nada y cuando el arquero se equivoca es boleta".

Un ex ESPN dijo lo que todos saben del Pollo Vignolo

Otro ex periodista de ESPN apuntó contra Sebastián "Pollo" Vignolo y lo aniquiló en las redes sociales. El furioso ataque llegó después de que se viralizara el video del conductor cuando destrozó a Alexis Mac Allister por haberse ido de Boca tras sólo seis meses en diciembre de 2019. Uno de los colegas del relator, que hasta hace poco tiempo formó parte de la misma empresa, trató de operador al líder de F90 y Equipo F.

"No quiero decir que les avisé que Alexis la iba a romper", comenzó Daniel Avellaneda a través de su cuenta oficial de Twitter. En el mismo mensaje, añadió: "Pero algunos son operadores y otros les cantamos la posta". A puro elogio para el mediocampista, detalló que es "campeón del mundo". "La rompió en Argentinos Juniors, en Boca, en el Brighton (así se escribe), Selección Argentina y lo hará en el Liverpool", remató.