Un ex ESPN dijo lo que todos saben del Pollo Vignolo: "Les avisé"

Un experiodista de ESPN aniquiló al Pollo Vignolo y dijo lo que todos saben del conductor de F90 y Equipo F en la televisión argentina. Qué dijo y por qué lo cruzó en las redes sociales.

Otro experiodista de ESPN apuntó contra Sebastián "Pollo" Vignolo y lo aniquiló en las redes sociales. El furioso ataque llegó después de que se viralizara el video del conductor cuando destrozó a Alexis Mac Allister por haberse ido de Boca tras sólo seis meses en diciembre de 2019. Uno de los colegas del relator, que hasta hace poco tiempo formó parte de la misma empresa, trató de operador al líder de F90 y Equipo F.

El protagonista es nada menos que Daniel Avellaneda, quien hasta finales de 2022 trabajó en Fox Sports, canal que pertenece precisamente a ESPN. El periodista deportivo de Clarín recordó los palazos del "Pollo" al mediocampista, quien ahora está a punto de pasar a Liverpool, a cambio de alrededor de 70 millones de euros. Vignolo ninguneó a Brighton, equipo inglés al que se fue "El Colorado" en aquel entonces, y "Dani" ahora le respondió con dureza.

Daniel Avellaneda, ex ESPN, aniquiló al Pollo Vignolo: "Operadores"

En junio de 2019, cuando el volante de la Selección Argentina pasó de Argentinos Juniors a Boca, "Dani" pronosticó que el futbolista iba a ser una figura del "Xeneize" y ahora se jactó de ello. A puro autobombo, de paso recordó las fuertes críticas del relator a Mac Allister y lo fulminó aunque sin nombrarlo.

El posteo de Avellaneda con Alexis por el que sacó pecho en las redes.

"No quiero decir que les avisé que Alexis la iba a romper", comenzó Daniel Avellaneda a través de su cuenta oficial de Twitter. En el mismo mensaje, añadió: "Pero algunos son operadores y otros les cantamos la posta". A puro elogio para el mediocampista, detalló que es "campeón del mundo". "La rompió en Argentinos Juniors, en Boca, en el Brighton (así se escribe), Selección Argentina y lo hará en el Liverpool", remató.

El día que El Pollo Vignolo liquidó a Mac Allister por haberse ido de Boca: "¿Hace bien?"

En diciembre de 2019, el conductor disparó en Fox Sports: "Mucha gente hoy debate... ´Che, ¿Mac Allister estuvo bien, estuvo mal?´. ¿Hace bien en irse a Brighton, que no sé si nombrarlo?". Con relación al conjunto europeo, el relator opinó que "con todo respeto, la verdad que al lado de Boca no compite...". "Yo creo que Mac Allister, la primera vez que salga a la cancha, va a decir: ´¿Es esto?´", insistió.

"Ahora, muchachos..., ¿la plata hace todo? ¿La plata tiene que manejar tus movimientos? ¿La plata, emocionalmente, es lo que hace feliz a un ser humano?", profundizó "El Pollo" Vignolo, con un tono imperativo. "¿O muchas veces hay que dejarla de lado y decir: ´No, a mí me hace feliz esto. Que me puteen, que me alienten, pero me hace feliz esto?´", concluyó con una clara postura en contra del mediocampista y a favor del "Xeneize" en esa época. Sin embargo, no hubo rencor por parte del deportista, ya que en 2022 el presentador lo entrevistó para Star+ en Brighton en la previa a la Copa del Mundo.