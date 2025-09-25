El Pollo Vignolo atacó a Gallardo por la eliminación de River en Copa Libertadores: "Inmaduro"

El Pollo Vignolo destrozó a Gallardo en ESPN por River de la Libertadores

Sebastián "Pollo" Vignolo abrió una nueva edición de ESPN F90 en la televisión con un fuerte editorial, en el que analizó la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores 2025 a manos de Palmeiras en los cuartos de final. El conductor de la señal de Disney habló sobre lo sucedido en el Allianz Parque, donde el "Verdao" se impuso por 3 a 1 y apuntó contra Marcelo Gallardo. Claro que no sólo hizo foco en la tarea del entrenador más ganador de la historia del "Millonario", sino también en algunos aspectos del funcionamiento del equipo.

Sin embargo, no fue lo único que llamó la atención de sus declaraciones ni bien comenzó el programa deportivo de TV, que se emite de lunes a viernes en el mencionado canal. El también relator utilizó una famosa frase de Carlos Bianchi para definir este presente del elenco de Núñez, que en pocos días también jugará contra Racing por la Copa Argentina, además de que da pelea en el Torneo Clausura del fútbol argentino. Igualmente, lo que dijo sobre el DT no pasó para nada inadvertido entre los demás panelistas que también reaccionaron.

El Pollo Vignolo apuntó contra Gallardo y River tras la eliminación en la Libertadores

"No me gusta el término murió con las botas puestas o de pie. No es el caso. River en la Copa Libertadores se fue matando de a poquito siendo un equipo ingenuo e inmaduro, como nunca tuvo Gallardo de esta manera", disparó munición gruesa el presentador. "Él también es responsable, por supuesto. Tengo una altísima consideración por el técnico, pero así como es desequilibrante y desnivela también le cabe esta eliminación", esbozó Vignolo en el comienzo de su editorial en ESPN F90 sobre el "Millonario".

A su vez, el periodista aseguró que el equipo "tenía la obligación y responsabilidad de salir campeón tanto el año pasado como éste porque es River e invirtió muchísima plata y los hinchas pusieron la vara altísima". "No es una eliminación digna, es dolorosa. Es un equipo que todavía está verde. Es un equipo que costó fortuna y es verde", añadió.

Palmeiras eliminó a River en la Copa Libertadores y Sebastián "Pollo" Vignolo habló sobre Marcelo Gallardo

La frase de Bianchi que usó el Pollo Vignolo para definir el presente de River

A lo largo de su análisis, el relator trajo a colación las palabras del histórico entrenador con pasado en Boca y esbozó: "Aquí me viene una frase que la usábamos mucho cuando a Boca lo eliminaban de este tipo. Bianchi manifestaba que los equipos tienen que tener jugadores inteligentes. A River le faltó inteligencia, entre otras cosas". Por último, Vignolo habló de lo que se viene para el equipo del "Muñeco" y agregó: "Por más que gane la Copa Argentina o el campeonato esta eliminación es durísima, tanto como la del año pasado. No deja de ser un aliciente o una tranquilidad no tener al eterno rival. La derrota de ayer no da lo mismo. Si River habla de vivir con grandeza no hay derrotas dignas, o por lo menos la de ayer no lo fue".

¿Cuándo vuelve a jugar River?

El próximo desafío del conjunto de Núñez será en el Estadio Monumental por el Clausura contra Deportivo Riestra, el domingo 28 de septiembre a las 18 horas, mientras que el jueves 2 de octubre se medirá contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina a la misma hora mencionada en el Gigante de Arroyito.

Cuándo juegan River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina: horario, TV y cómo ver el partido online

El cruce entre el "Millonario" y la "Academia" tendrá lugar este jueves 2 de octubre a las 18 horas en el Gigante de Arroyito. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo de TyC Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de TyC Sports Play, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones. El ganador de dicho duelo se verá las caras con Independiente Rivadavia de Mendoza, que recientemente eliminó a Tigre.