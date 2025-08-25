Vignolo fue duro contra Barinaga

Nuevamente, Boca se quedó con los tres puntos y lo hizo contra Banfield pero con un rendimiento que profundiza lo hecho en Mendoza. Aunque hay un jugador que pareciera no haber cumplido con las expectativas, debido a que Sebastián Vignolo señaló debe dar algo más dentro de la cancha y le colocó un puntaje bajo.

El encuentro frente el Taladro no fue uno más, debido a que Miguel Merentiel se encontró con el gol y Edinson Cavani recuperó la memoria goleadora al quebrar una extensa racha sin anotar. Todo ante un rival que tiene muy poco y que se trata de defensor cómo puede pensando en evitar el descenso a la segunda categoría. En líneas generales, el Xeneize presentó rendimientos aceptables y que provocan una ilusión entre los hinchas que siguieron el desarrollo del partido tanto en la cancha como desde sus hogares.

Vignolo fue duro contra Barinaga

Sin embargo, hay uno que no cumplió para el relato y realizó una crítica sobre su rendimiento. "Yo creo que Boca necesita otro tipo de lateral derecho, que vaya y que ataque", expresó en ESPN F12. El plantel que se encuentra en manos de Miguel Ángel Russo cuenta como otras alternativas a Lucas Blondel y Luis Advíncula, pero el primero no suma minutos por estar relegado. Mientras que el experimentado peruano no tendría nivel para ser titular.

"Ponele que está bien, un cuatro de cinco puntos. Tiene que tener un cuatro que juegue de ocho. Para mí, el Pampa Calvo que no era un fuera de serie, era más que Juan Barinaga. Tiene uno que defiende pero debe tener algo más", profundizó. De momento, Boca no considera salir en la búsqueda de un lateral derecho. No solo porque necesita de un cupo de una venta o préstamo al extranjero, sino que muchos clubes se encuentran en plena competencia y se niegan a vender.

Es importante recordar que Juan Barinaga llegó el 30 de agosto del 2024 a Boca, después de que se comprara su ficha en 3 millones de euros a Belgrano de Córdoba. Sus estadísticas señalan que estuvo presente en 19 partidos y fue titular en 14 de ellos. Un buen promedio, pero un análisis más en contexto permite entender que todavía no se adapta a las exigencias.

¿Cómo está el ingreso a las Copas?

De a poco, el ingreso a las copas internacionales de la temporada 2026 comienza tomar forma y se puede apreciar que Boca dio un paso más que importante al ganarle a Banfield. Esto le permitió quedar tercero en la tabla anual y en zona de repechaje a la Copa Libertadores. La misma instancia en la que fue eliminado frente a Alianza Lima hace unos meses.

Por otro lado, se desprende que dispone de la misma cantidad de puntos que River, pero con la diferencia que tiene un partido menos y puede ubicarse primero en caso de que obtenga la victoria ante Lanús. No es la única vía que el Xeneize posee para ingresar porque si el Millonario gana la Copa Argentina va a liberar un cupo. Lo mismo sucede si se queda con el trofeo de la máxima competencia organizada por la CONMEBOL.