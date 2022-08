El picante mensaje de Vignolo desde Europa a sus compañeros de ESPN: "No se hagan"

El "Pollo" Vignolo envió un picante mensaje contra sus compañeros de ESPN F90 desde Europa y les marcó la cancha.

Sebastián Vignolo envió un picante mensaje para sus compañeros de ESPN mientras se encuentra en Europa de vacaciones. Durante la conducción de Daniel Arcucci en F90, el "Pollo" les marcó la cancha a sus colegas desde otra parte del mundo. Casualmente, sus palabras no tuvieron mucho que ver con el tema que debatían en vivo en el ciclo televisivo.

La charla se dio en base al presente futbolístico de Boca Juniors y las opciones que tiene Hugo Ibarra en ataque. Darío Benedetto está cada vez más cerca de volver a la titularidad, pero Luis Vázquez convirtió un gol y tiene chances de ganarse el puesto en lugar del "Pipa". Este fue el disparador para que el equipo periodístico discuta quién tiene que estar desde el arranque en el "Xeneize" pero Vignolo los interrumpió.

"Quiero escuchar un mensaje que nos llegó del conductor en este momento. Les quiero decir algo, ya que no todas las decisiones de quiénes juegan se toman solamente por lo deportivo, porque en el debate no sólo está el 9, también quién va a atajar. Pero escuchemos a ver qué dice", lanzó Arcucci como introducción al audio de su compañero. El "Pollo", por su parte, exclamó: "No se hagan los cancheros, que los estamos viendo acá con Alexis (Mac Allister) y sobre todo con el 'Colo' (Carlos), que da más rating que todos ustedes juntos".

Para seguir con la conversación, Marcelo "Cholo" Sottile agregó: "A mí me gustaría saber qué piensa Carlos Javier Mac Allister sobre este tema que estamos discutiendo". Ante estos dichos, Arcucci apuró al relator que se encuentra en el Viejo Continente: "Vignolo, necesitamos la opinión de Carlos Mac Allister con lo que va a pasar o puede pasar con Luis Vázquez en Boca".

El Pollo Vignolo no está en ESPN y filtraron la razón

Sebastián "El Pollo" Vignolo se alejó de ESPN por unos días y muchos fanáticos del fútbol argentino comenzaron a preguntarse por qué. De hecho, no relató en la fecha 15 de la Liga Profesional 2022. El conductor de F90 también lidera las transmisiones de los partidos de Boca o de River, según el que le toque a su señal de cable. Sin embargo, este fin de semana hubo una excepción y todo indica que su ausencia se prolongará durante algunos días más.

El periodista deportivo de 47 años viajó desde su Argentina natal hacia Europa. Por ahora estuvo en Madrid (España) y en Londres (Inglaterra), aunque no se descarta que vaya a otras ciudades en los próximos días. El cordobés se marchó al Viejo Continente por motivos laborales, acordados previamente con el canal. Todo indica que su regreso se dará para la fecha del Superclásico del fútbol argentino el próximo 11 de septiembre en La Bombonera.