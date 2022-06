El Negro Bulos explotó contra Vignolo en ESPN: "Llamá a un técnico"

Federico "Negro" Bulos explotó contra el "Pollo" Vignolo en pleno ESPN en medio de un debate futbolero tras la eliminación de Racing en la Copa Argentina.

Federico Bulos explotó de bronca contra Sebatián "Pollo" Vignolo en medio de un debate futbolero en ESPN. El panelista defendió a Fernando Gago mientras dialogaba con sus compañeros sobre la eliminación de Racing de la Copa Argentina a manos de Agropecuario. A raíz de esto, se dieron distintos cruces pero el que más llamó la atención fue el que el mencionado periodista tuvo con el conductor del ciclo.

Por situaciones de gol creadas, la "Academia" mereció más, pero el "Sojero" fue efectivo en ataque y por eso se llevó la victoria. El "Negro" Bulos argumentó que la culpa en la definición de las jugadas fue completamente de los delanteros y que el DT no tuvo responsabilidad al respecto. Vignolo, asombrado, levantó su teléfono para llamar a cualquier entrenador a pedido de su colega, que se lo exigió a los gritos.

Durante la charla, los integrantes de ESPN F90 analizaron los errores de Racing y Bulos lanzó: "Dejame explicar. Llamá a un técnico, al que vos quieras te lo pido por favor. Cuando vos traes a un jugador que se fue formando en inferiores, que pasó por todas las etapas de las categorías juveniles, formativas, la Reserva y llega a Primera, los elementos... y voy a ser muy cuidadoso con la palabra".

El "Pollo" Vignolo lo interrumpió: "¿Lo llamo a Pipo? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Quedo mal si lo llamo así en vivo?". En respuesta a esto, el "Negro" sostuvo enojado: "Llamalo a Pipo. Dejame terminar la frase y después discútanla. Te hablo de los elementos que vos le podés dar una vez que ya está en Primera. Vos trabajas una jugada, tenés circuito de ataque con marca, rotación, triangulación, llegada, cuando el 9 está adelante del arquero y va a rematar ¿Qué querés que haga el técnico? Ahí define el pie del 9. Llamá a un entrenador te lo pido por favor".

