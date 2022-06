La escalofriante revelación de Ruggeri sobre Maradona: "Las últimas veces"

Oscar "Cabezón" Ruggeri recordó con mucha tristeza a Diego Maradona en una charla con el "Pollo" Vignolo en ESPN.

Oscar Ruggeri recordó de manera emotiva a Diego Armando Maradona en una charla más que especial con Sebastián Vignolo en ESPN. El periodista y el exjugador se trasladaron al estudio de F360 para tener una charla en la que el campeón del mundo en México 1986 expuso sus sentimientos refiriéndose a su amigo y también a toda su familia. Además, el "Cabezón" dio a conocer un deseo personal pensando a futuro.

En principio, Ruggeri recordó a varios jugadores de la Selección Argentina que fallecieron con el paso de los años: "Me enojé con Dios cuando se me murieron algunos de mis compañeros con los que jugué al fútbol. Como por ejemplo el 'Tata' (Brown), Cuciuffo (José Luis), Funes (Juan Gilberto) y el "Galleguito" Vázquez. Estaba muy enojado porque eran chicos que no sentía que se tenían que morir todavía".

Luego, el "Pollo" le preguntó por Diego Armando Maradona y Ruggeri lanzó: "Lo extraño. Sabés que yo me levanto y se me viene a veces la imagen suya cuando salen comúnmente muchas cosas de él hablando. A mi me parece que está en una casa, ahí en un barrio cerrado esperando".

Por otro lado, contó cuál fue la última vez que se vieron: "Nos juntamos, tuvimos una comida con todos los muchachos, fue una fiesta. Después no me acerqué. No voy a echar la culpa a nadie porque es posible que por ahí uno tendría que haberse acercado. Me quedo tranquilo porque más allá de que tuve peleas con él terminamos bien. Me acuerdo de él riéndose cuando me veía las últimas veces, hacía mucho que no lo veía así".

El deseo del "Cabezón" Ruggeri

Vignolo le consultó acerca de qué deseo pediría, a lo que Ruggeri respondió: "Tendría que ser egoísta porque tengo que fijarme en mi familia. Sería morirme antes que todos, porque no podría soportar. Que se cumpla la cadena como debe ser, los padres primeros. Cuando brindo pido por toda mi familia, por mis nietos, mis hijos, mi señora, mi mamá que gracias a Dios está en Corral de Bustos y siempre pido que mejoremos, que estemos bien".

Ruggeri explotó contra dos figuras de Boca

Oscar Ruggeri criticó a Darío Benedetto y a Marcos Rojo por faltar a un entrenamiento de Boca Junios. Los futbolistas del plantel "Xeneize" no llegaron al predio del club el pasado domingo 5 de junio, por lo que Sebastián Battaglia tomó la decisión de sancionarlos y que no jueguen el partido por Copa Argentina ante Ferro Carril Oeste. El "Cabezón" desaprobó estas actitudes de los jugadores y elogió al DT por su postura firme.

"A mi me sorprende la verdad. Battaglia está haciendo lo que hizo con el otro jugador también. Para todos lo mismo. Suponete que no lo hacía ¿Qué estaríamos diciendo ahora? Vos te levantás a la mañana y tenés ganas de ir a entrenar", sostuvo Ruggeri.