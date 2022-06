Ruggeri explotó contra dos figuras de Boca: "Me sorprende"

Oscar Ruggeri liquidó a Darío Benedetto y Marcos Rojo por faltar al entrenamiento de Boca y elogió a Sebastián Battaglia.

Oscar Ruggeri criticó a Darío Benedetto y a Marcos Rojo por faltar a un entrenamiento de Boca Junios. Los futbolistas del plantel "Xeneize" no llegaron al predio del club el pasado domingo 5 de junio, por lo que Sebastián Battaglia tomó la decisión de sancionarlos y que no jueguen el partido por Copa Argentina ante Ferro Carril Oeste. El "Cabezón" desaprobó estas actitudes de los jugadores y elogió al DT por su postura firme.

Cabe destacar, que en la previa del partido ante Arsenal por el debut en la Liga Profesional, el entrenador separó de los concentrados a Jorman Campuzano por razones similares. En ESPN, el campeón del mundo en México 1986 y sus compañeros debatieron sobre estos temas y todos dieron su opinión al respecto. Los dichos del exdefensor fueron los que más llamaron la atención.

"A mi me sorprende la verdad. Battaglia está haciendo lo que hizo con el otro jugador también. Para todos lo mismo. Suponete que no lo hacía ¿Qué estaríamos diciendo ahora? Vos te levantás a la mañana y tenés ganas de ir a entrenar", sostuvo Ruggeri. Sebastián Vignolo se metió en la charla y respondió: "Esto habla de un Battaglia con decisiones fuertes. A Benedetto lo conozco más que a Rojo. Me sorprende porque para mí es un profesional 100%. Marcos seguramente también, pero no lo conozco tanto".

Quien también dio su punto de vista como exjugador fue Diego Latorre: "Nunca se me hubieses pasado por la cabeza faltar a un entrenamiento". Por último, Mariano Closs habló de la decisión del entrenador con respecto a lo sucedido y destacó: "Decir que toma esta decisión porque salió campeón es, tal vez, minimizar su personalidad. Si este finde se manejó así con Campuzano, tal vez no le quedaba otro remedio".

Rodrigo De Paul superó un récord de Ruggeri en la Selección Argentina

En la goleada de la Selección Argentina por 5 a 0 ante Estonia, con los cinco goles de Lionel Messi, Rodrigo De Paul superó un récord de Oscar Ruggeri. El volante, figura en el ciclo de Lionel Scaloni al frente del equipo, es uno de los futbolistas con más presencias y su cantidad de encuentros disputados ya superó al del campeón del mundo que hoy se desempeña como panelista de ESPN.

El futbolista del Atlético de Madrid de España llegó a 31 partidos invicto con el elenco nacional. Tres años después del último encuentro perdido ante Brasil en la Copa América 2019, el mediocampista se convirtió en el hombre récord de la "Scaloneta". El socio ideal de la "Pulga" está casi a la par del entrenador, que recientemente superó el récord de Alfio "Coco" Basile como DT del seleccionado (31) y cuenta con 33 cotejos sin perder.