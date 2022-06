Agropecuario golpeó a Racing, lo sacó de la Copa Argentina y le dejó un mensaje a Boca

La "Academia" fue eliminada en 16avos de final por el equipo de Carlos Casares, que milita en la Primera Nacional. Otro duro golpe para su DT, Fernando Gago.

Racing Club fue eliminado este miércoles, en la provincia de Jujuy, por Argentino Agropecuario de Carlos Casares -que se desempeña en la Primera Nacional- por los 16avos. de final de la Copa Argentina. La "Academia" cayó por 2 a 1 luego de empezar ganando por un tanto de Tomás Chancalay, pero los verdirrojos lo dieron vuelta con sendos goles de Brian Blando. Ahora se medirán ante Boca Juniors en octavos y hasta les dejaron un mensaje en redes sociales.

El equipo de Avellaneda arrancó con la clara intención de hacerse dueño del partido y ya a los dos minutos tuvo la primera chance a su favor tras un centro desde la derecha de Fabricio Domínguez que cabeceó Javier Correa y pasó apenas desviado. El dominio del equipo de Fernando Gago fue abrumador en todas las líneas, con un control total en la mitad de cancha, y con subidas constantes de los laterales Facundo Mura y Gonzalo Piovi, por derecha e izquierda respectivamente.

Por el lado de Agropecuario, el equipo del técnico Diego Osella se paró con una línea de cinco defensores con el objetivo de tratar de controlar la ofensiva "albiceleste". Los de Carlos Casares contaron en ataque unicamente con la calidad del uruguayo Ricardo Guzmán Pereira para, por momentos, intentar tener la pelota, aunque sin profundidad ni peligro en las cercanías del arco rival.

A los 29 minutos, "Lolo" Miranda sacó un pase preciso de "tres dedos" para que Tomás Chancalay defina de primera para dejar sin respuestas al arquero Williams Barlasina. El resto de la primera etapa siguió de la misma manera: con Racing como protagonista en el juego, con el manejo claro de la pelota y bien parado en todos los sectores del campo de juego.

El 1-0 de Racing:

Sin embargo, cerca del final de la primera mitad, el "Sojero" aprovechó dos pelotazos y la velocidad de su delantero Brian Blando para anotar en las únicas dos llegadas que tuvo a su favor.

Así fue el empate de Agropecuario:

Lo dio vuelta Blando en Jujuy:

En el inicio de la segunda etapa los de Avellaneda salieron con la mente puesta en dar vuelta el resultado y volvieron a posicionarse en campo rival para incomodar al arquero Barlasina. Los ingresos de Enzo Copetti y Jonathan Gómez por Mura y Alcaraz (lesionado), respectivamente, le dieron a Racing mayor verticalidad y poderío ofensivo.

Ante la constante ofensiva de los dirigidos por Gago, tanto desde afuera del área como con jugadas grupales elaboradas, el arquero Barlasina se comenzó a convertir en la figura del partido por las intervenciones destacadas que tuvo en varias oportunidades. Si bien hubo numerosas chances a favor del equipo de Avellaneda, la defensa de los de Carlos Casares se mantuvo firme y demostró, nuevamente, los problemas de Racing a la hora de definir.

De esta manera, Racing se quedó afuera del tercer objetivo del año: Copa de la Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina. Tras la victoria por la mínima de Boca Juniors sobre Ferrocarrill Oeste en La Rioja, durante la tarde del miércoles, ambos se enfrentarán por los octavos de final del torneo donde el Xeneize es el vigente campeón.

Como si fuera poco y tras ganarle a uno de los grandes del fútbol argentino, Agropecuario aprovechó la ocasión y le envió un mensaje muy especial al club de la Ribera, palpitando lo que será un duelo clave en la lucha por el título. "No tengas miedo, @BocaJrsOficial, no somos tan buenos", haciendo alusión a la frase y chicana del ex presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, con destino al ex mandatario Daniel Angelici por la final de la Copa Libertadores 2018.

Así festejaron los jugadores de Agropecuario en el vestuario: