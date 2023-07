El Negro Bulos armó su 11 para Boca en la Copa Libertadores y en ESPN F90 lo liquidaron: "Humo"

El Negro Bulos armó en la televisión su "Dream Team" para Boca en la Copa Libertadores y en ESPN F90 lo liquidaron, ante la mirada del Pollo Vignolo. El 11 plagado de refuerzos.

Federico "Negro" Bulos armó su "Dream Team" para Boca de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023 y en ESPN F90 se le rieron en la cara. El panelista del programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo armó el supuesto mejor equipo posible del "Xeneize" luego del mercado de pases para los octavos de final.

Disconforme con el plantel actual de Jorge Almirón, el periodista deportivo de 48 años colocó a cinco refuerzos en su formación ideal del equipo de La Ribera. Sin embargo, sus compañeros habituales en el estudio del canal no le dieron demasiada trascendencia y hasta dijeron que era todo "humo" por parte del platense.

El 11 ideal del Negro Bulos para Boca en la Copa Libertadores en ESPN F90

Para comenzar con su mejor alineación posible de cara al arranque de los playoffs del máximo torneo continental, el relator escogió a Sergio "Chiquito" Romero como el arquero. En la defensa puso a una línea de cuatro futbolistas, con tres de ellos que ya están en el plantel: Fabricio Bustos, Jorge Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra. En la mitad de la cancha eligió a Guillermo "Pol" Fernández y Alan Varela en el eje.

El "Dream Team" del Negro Bulos para Boca en la Libertadores.

Luego fue el turno de tres hombres más ofensivos: con Facundo Colidio detrás del "9", en los extremos estuvieron Diego Valoyes y Ramón Sosa, las figuras de Talleres de Córdoba. En tanto, el centrodelantero fue Roger Martínez. Con el esquema táctico del 4-2-3-1, Bulos arriesgó ante la resistencia de sus colegas en el piso: "El Pollo" Vignolo, Carlos "Cai" Aimar, Damián Manusovich, Daniel Arcucci, Morena Beltrán, Diego "Chavo" Fucks, Marcelo "Cholo" Sottile y Marcelo Espina.

Todo ESPN F90 chicaneó al Negro Bulos por su "Dream Team" para Boca: "Fruta"

Mientras el panelista del ciclo hablaba y mostraba a su equipo en la pantalla, el resto se reía de él por las complicaciones que tendrán la dirigencia y Juan Román Riquelme para contratar a esos refuerzos. De hecho, algunos de los comentarios contra él fueron: "Ahí viene el equipo de la fantasía, el humo"; "traigan la trompeta"; "serías muy bueno para meteorólogo"; "¿pero no era un Dream Team?"; "¿qué es, la perla?"; "¿un equipo brasileño te va a vender a un jugador?"; "si es Dream Team tenés que poner a (Leandro) Paredes"; "ah, lo limpió a (Cristian) Medina"; "está tirando una fruta..."; "(Claudio) Caniggia y (Ángel) Di María"; "no se come asado por tres años"; y "pensé que iba a poner a (Paul) Pogba".