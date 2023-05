El Maestro D´Alessandro anticipó el fracaso de Real Madrid en la Champions League: "Mal presagio"

Jorge "Maestro" D´Alessandro, panelista argentino de El Chiringuito en España, adelantó que Real Madrid iba a ser aplastado por Manchester City en la Champions League y fue ovacionado por sus compañeros.

Jorge "Maestro" D´Alessandro, panelista argentino del programa de televisión español El Chiringuito, vaticinó que Real Madrid iba a ser humillado por Manchester City. El exarquero y entrenador de 73 años adelantó, una hora antes del encuentro, que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti iba a ser goleado por el de Pep Guardiola en la semifinal de vuelta de la Champions League.

En la transmisión en Twitch de la previa del partido en el Etihad Stadium de Inglaterra, el exjugador de San Lorenzo y Salamanca sostuvo que tenía "un mal presagio" con relación al "Merengue" tras el 1-1 de la ida en el Santiago Bernabéu. Como acertó en su pronóstico, sus compañeros del ciclo deportivo recordaron ese fragmento de la antesala al encuentro y lo ovacionaron en vivo.

El Maestro D´Alessandro pronosticó que Real Madrid iba a ser goleado por Manchester City: "La tengo vista"

Cuando faltaba menos de una hora para el arranque del cruce en Inglaterra, el exfutbolista opinó con relación a la semifinal de vuelta: "La tengo vista... Aquí había una clave, para mí esta alineación se gastó en el partido de ida". Acerca del plan de juego del conjunto español, expresó que el esquema de 4-3-3 era demasiado arriesgado porque debía tener una mayor presencia en el mediocampo: "Para mí tiene que hacer un partido corto, ¿qué significa? Aguantar hasta el minuto 70 e ir a buscar el resultado con Rodrygo y algún cambio más que podría haber". "¿4-4-2?", le preguntó uno de sus colegas. "Exactamente", afirmó el argentino.

El exguardavalla fue más allá y profundizó: "Incluso, esto me da un mal presagio. Veo goles en este partido de hoy...". En ese instante, le consultaron al aire si esos tantos iban a ser "del City o del Madrid" y D´Alessandro no dudó: "No, no, del City. Veo goles y veo un partido complicado, el Madrid no está en condiciones de jugar un partido de igual a igual en el Etihad".

El Maestro D´Alessandro anticipó el fracaso del Madrid en El Chiringuito.

El DT también especuló con que "si hoy te llevas cuatro (goles) a la ducha...". "¿De verdad crees que el Madrid se puede llevar cuatro?", se sorprendió uno de los periodistas. "Este equipo sí. ¡Esto lo digo antes del partido, está dicho! ¡Ya está! Esto me parece auténticamente un suicidio", insistió el panelista sudamericano sobre el ultraofensivo planteo visitante. Cuando volvieron al estudio tras el video de ese fragmento en el que el argentino acertó, los compañeros lo ovacionaron bajo el grito de "¡aplausos, bravo, ´Maestro´!". "El asunto es por qué Ancelotti ha hecho lo que ha hecho hoy", cerró el conductor Josep Pedrerol.