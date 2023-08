El insólito fallido del Pollo Vignolo sobre Boca en ESPN F90: "Abuelos"

El curioso yerro del Pollo Vignolo cuando abrió el programa de ESPN F90 en pleno editorial acerca de la probable salida de Valentín Barco de Boca rumbo a la Premier League.

Sebastián "Pollo" Vignolo cometió un insólito error en pleno editorial de ESPN F90, el programa de televisión que conduce de lunes a viernes de 13 a 15 horas. El relator de 48 años comenzó la emisión del miércoles 16 de agosto de 2023 con su opinión acerca de la probable venta de Valentín Barco de Boca rumbo a Brighton de Inglaterra en la Premier League.

El líder del ciclo sostuvo que en estos tiempos "ya no hay ídolos" en los clubes del fútbol argentino porque suelen irse rápidamente al exterior. Como de costumbre, comparó en vivo lo sucedido con "El Colo" con algo que suele ocurrir en las casas de las personas, aunque ya de movida tuvo un fallido fenomenal.

El curioso fallido del Pollo Vignolo en ESPN: "Tartarabuelos"

Al inicio de una nueva edición de F90, el presentador dijo: "Hola, ¿cómo están? Arrancamos un nuevo programa. Era muy de la gente de antes. De nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tal vez de los tartarabuelos...". A pesar de que la palabra correcta es "tatarabuelos" y no "tartarabuelos", ninguno de sus compañeros lo corrigió al aire y el conductor continuó con su monólogo normalmente.

Como si el yerro no hubiese existido, el relator siguió y comparó a Barco con "la joya de la abuela" de Boca. Incluso, mencionó que "antes guardaban el anillo de casamiento, que venía con un diamante... La joya casi no la usaban y después se la daban a su hijo, a su hija, y le decían ´guardala vos, pero no lo vendas´". "Iban a algún lugar de la casa, a la caja de seguridad, inclusive al banco, y decían ´guardame esto´. De ahí lo de ´la joya de la abuela´, que va pasando de generación en generación, que no llega a lucirse porque se guarda por su valor afectivo pero no se usa", profundizó.

"Yo lo que noto es que están vendiendo a la joya de la abuela. Que casi no se usa, que no se pudo lucir...", comparó El Pollo Vignolo. Al mismo tiempo, sostuvo que "va mucho más allá de Barco" y ejemplificó: "Hablo de lo nuestro. Los clubes están veniendo a la joya de la abuela, están matando a los ídolos antes de serlo". Por último, aseguró que "Barco se va a ir de Boca" y lamentó: "Falta un campeonato serio, ¡si jugadores sobran acá! Van afuera y la rompen, valen un montón... ¡Si valen un montón, vendámoslos por un montón!".

Los números de Barco en Boca