El furioso reclamo de Navarro Montoya al Pollo Vignolo en ESPN: "Terrible"

Carlos Fernando "Mono" Navarro Montoya realizó un furioso reclamo contra Sebastián "Pollo" Vignolo y generó un clima tenso en ESPN..

Carlos Fernando Navarro Montoya realizó un furioso reclamo contra Sebastián Vignolo en ESPN. El ex arquero de Boca Juniors habló de una situación que compartieron tan solo unas horas antes del programa y no se guardó nada contra el conductor que se mostró sorprendido ante lo que pasó. Sin embargo, el "Pollo" fue el principal responsable del enojo del "Mono", quien se lo demostró en sus palabras.

Es que tanto el relator como el ex arquero fueron rivales en un partido de fútbol entre amigos y un instante de dicho encuentro generó mucha polémica. El periodista le anuló un golazo al colombiano y esto provocó su bronca. Claro que, lejos de cualquier debate deportivo sobre la actualidad del fútbol argentino, aprovecharon la ocasión para dialogarlo en pleno pase de F12 a F90.

El "Mono" Navarro Montoya reveló una acción del cotejo en el que compartió cancha con su compañero y lo increpó en vivo: "Lo que hiciste ayer fue terrible. El gol que me anulaste ayer no tiene razón de ser. Anticipo la jugada, tiro una pared, hay un desborde, tiran el centro atrás, la empujo y por inercia me caigo". Vignolo explicó la situación dándole un cierre al tema y soltó: "No vale piso, es una regla para no lastimarse. La regla es así".

Esto generó que el ex arquero explique lo que sintió por lo sucedido: "Me están haciendo pagar derecho de piso. Soy nuevo y me cobran todo. Me cobran una mano y la pelota me tocó acá -en el hombro- y penal". Luego de escucharlo, el "Pollo" exclamó: "¡Es mano! Todas las manos son manos y el fútbol está desembocando en eso. Tenía razón Chilavert". Ante esto, y recordando una antigua pelea que tuvo con su colega, Navarro Montoya agregó: "¿Qué tiene que ver Chilavert? También tengo que decir que me invitaron una empanada de jamón y queso".

El Pollo Vignolo sufrió un tremendo golpe y lo contó en vivo en ESPN

Sebastián Vignolo sufrió un tremendo golpe horas antes de conducir una nueva emisión de ESPN F90 y lo contó en vivo. En diálogo con sus compañeros, el periodista dio detalles de lo sucedido mientras compartía un momento con sus amigos en el que no la pasó del todo bien. De hecho, se mostró dolido por la situación y los integrantes del mencionado ciclo de la señal de Disney se rieron de lo que le pasó.

"Ayer me metieron un codazo. Marcelo Blanco, sin querer", contó Sebastián Vignolo en el pase de F12 a F90. Tras escucharlo, el "Cabezón" esbozó entre risas: "Mariano (Closs), mirá como tiene el ojo, por favor. Ah ¿Te maquillaste? Dejátelo. Se comió un codo el nene". Ante los dichos del campeón del mundo, el "Pollo" tomó nuevamente la palabra: "Los jugadores de fútbol tienen mañas, pero estamos entre amigos. Yo cuando voy a jugar con amigos saco la gamba. Me recuperé pero quedé un poquito mareado".