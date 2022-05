El desubicado comentario machista de Ruggeri que incomodó a Luciana Rubinska en ESPN: "Me transpira"

Oscar Ruggeri lanzó un vergonzoso comentario machista durante el pase de programa de F12 a F90 en ESPN con el que incomodó a Luciana Rubinska.

Lejos de cualquier debate futbolístico en ESPN, Oscar Ruggeri se desubicó totalmente y lanzó un comentario machista sobre Luciana Rubinska en medio del pase de programa entre F12 y F90. Con la excusa del debate por la temperatura del aire acondicionado en el estudio del ciclo que conduce Sebastián Vignolo, el "Cabezón" escuchó a la periodista y se dirigió a ella con polémicos dichos que la incomodaron.

En este caso, el motivo por el que surgió el intercambio de opinión entre el campeón del mundo y sus compañeros sobre la temperatura del lugar, fue por la presencia del cantante Diego Torres. Mariano Closs le preguntó al "Pollo" si estaba todo en orden para recibir al artista y este último sostuvo: "Aire estamos bien, está perfecto. Temperatura ambiente ¿Quieren temperatura ambiente? ¿Quién se rió? ¿Luciana? Hace rato que no toco el aire acá, me robaron el control remoto del estudio, ya no manejo más".

"Me parece raro ¿Puedo no creerte lo de la temperatura ambiente?", le respondió Rubinska y luego Ruggeri se quejó del aire acondicionado: "Le preparan el salón para él pero escuchá. Una menos diez o menos cuarto tenemos que estar para que nos pongan los aparatitos. Pero él no, y nos ponen ahí violento -por la temperatura del aire- pero cuando viene él lo regulan, es una cosa de locos".

Vignolo le contestó sin guardarse nada: "Yo mientras el señor dice que estoy viendo el programa de Mariano, yo estoy produciendo. ¿Y quién se lleva después los logros? El kia". El "Cabezón" sostuvo: "El 'Pollo', a fin de mes que es lo más importante". Luciana Rubinska interrumpió y se dirigió a Ruggeri: "A vos no te debe ir tan mal, Oscarcito".

El comentario machista de Ruggeri que incomodó a Rubinska

A raíz de los dichos de la periodista, el exdefensor lanzó: "Por favor con vos... tratemos. Que hay cada cosa, cada comentario que me agarra un poquito de temperatura, me transpira el cuerpo un poquito. Con las cosas que pasan me hace transpirar un poquito", aseveró el campeón del mundo en México 1986 y sus compañeros intentaron cambiar rápidamente de tema.

Oscar Ruggeri vs. Diego Latorre en ESPN

En Equipo F debatían acerca de la histórica remontada del "Merengue" como local en el estadio Santiago Bernabéu y Pep Guardiola no se salvó de las críticas. El que comenzó todo fue "El Cabezón", que miró a Diego y le dijo: “El otro día te escuché que estabas con Mariano (Closs) y te mandé un mensajito. Le digo: ‘Paralo a Gambeta’”. Entonces, Ruggeri insistió y le recordó a Latorre que “cuando perdió el City, como perdió el City, dijo: ´Liverpool es el mejor de todos´”. Acto seguido, se dirigió a su colega y le hizo una consulta. “Te pregunto algo: los que salen campeones, ¿juegan mal?", le dijo. Y opinó que "para salir campeón jugás mejor que los demás, porque no puede ser que solamente juegues bien un partido”.

Sin embargo, el exdelantero se defendió de manera contundente, contestó que eso "está mal planteado" y hasta se preguntó: "¿Quién dijo que el que sale campeón juega mal? Es absurdo". Incluso, el exatacante resaltó que "podés salir campeón pateando penales, errando un penal podés quedarte afuera...". Además, "Gambetita" se fastidió: "Yo, en esa discusión reduccionista y simplista, no me prendo, perdoname". Y explicó que "si vos salís campeón pateando el penal y el que erra el penal deja de ser el mejor...”.