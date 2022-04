Ruggeri reveló una interna en ESPN y explotó contra sus compañeros: "¿Qué les pasa?"

Oscar Ruggeri arremetió contra sus compañeros en el pase de programa de ESPN F12 a F90 por un problema interno en el canal.

En el pase de programa de F12 a F90 en la señal de ESPN, Oscar Ruggeri reveló una tremenda interna en el equipo periodístico y explotó contra sus compañeros en vivo. El "Cabezón", luego de la presentación de Sebastián Vignolo y Mariano Closs, contó que llegó temprano al estudio y segundos después dio inicio a un debate que poco tuvo que ver con el fútbol.

El problema planteado por el campeón del mundo en México 1986 hizo referencia a la suciedad de los baños del canal. "Loco... ustedes muchachitos... las tablas del baño todas orinaditas. ¿Están empezando a tener Parkinson? ¿Qué les pasa?", lanzó Ruggeri y desató las risas de los integrantes de ambos ciclos. "Yo no tengo nada que ver, ni sé lo que pasa en el primer piso. Yo nunca voy porque vengo vestido ya", respondió Closs y el "Pollo" Vignolo agregó: "Agarrás un papelito y lo limpias. ¿Cuál es el problema? La tabla hay que levantarla primero".

El "Cabezón" contestó ante los dichos de este último: "Salvo que se sienten. Si se quiere sentar es más higiénico se ve. Yo te digo una cosa... cómo dejan el baño, Mariano tenés que hacer reunión con tu equipo. Es tremendo, papel tirado en el piso todo mojado. Les dije, muchachos... emboquen".

Y nuevamente el "Pollo" se metió en el tema liquidando a un colega: "(Martín) Costa tiene pinta de pillar la tabla" y luego aseguró: "Siempre es preferible eso a que te dejen un regalo". Ruggeri continuó con el "debate" y sostuvo: "¿Sabés que voy a hacer cuando venga? Le voy a poner un dibujito para que le den en la cara, a la cabeza del dibujito cosa que pegue ahí y no salpique".

Mariano Closs, por su parte, agregó entre risas: "El que es bravo es el del avión". Y el exjugador de la Selección Argentina le contestó: "El del avión el que te deja un regalo es una cagada. Porque abrís la puerta, viene otro y todavía está todo el quilombo. Y cómo hacés cuando te secás 'tic tic tic'. Viste la chapa esa lo fuerte que es, tenés que tocarla toda".

Sebastián Vignolo no se quedó afuera de esto y dejó un comentario con el que rápidamente cambiaron de tema: "Igual nunca tiren la cadena sentado. A un amigo lo chupó". Y su colega soltó: "¿A qué hora salimos de este tema?. No está pautado".

La fuerte crítica a Boca Juniors en el programa de Mariano Closs

En medio del análisis sobre la derrota de Boca Juniors en la Copa Libertadores ante el Corinthians en Brasil, un periodista del programa de Mariano Closs en ESPN lanzó una fuerte crítica a Sebastián Battaglia. El panelista le pidió la palabra al conductor luego de escuchar las declaraciones del técnico "Xeneize", posteriores al mencionado duelo por el torneo continental. Luego de esto, el integrante de F12 dejó en claro su postura contra el DT.

Luego de escuchar las declaraciones del DT, Martín Costa sentenció: "Cuando sos técnico de Boca, también lo sos cuando te sentas en una conferencia y tenés que saber lo que vas a decir. No podés sentarte para cumplir nada más, en este caso con la Conmebol, porque si no te sancionan. Vos no podés decirle a la gente de Boca: 'Tenemos que seguir con la idea' ¿Qué idea? Te le estás riendo a la gente. Y después 'Un gol nos cambió lo planificado'. ¿Cómo seguimos la historia? Si a Boca le van a hacer un gol en los arranques de partido me levanto de la platea con mi hijo y nos vamos a casa. La gente de Boca está muy caliente y creo que el foco es Battaglia".