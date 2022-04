La fuerte crítica a Boca Juniors en el programa de Mariano Closs: "Muy caliente"

Un periodista de Boca Juniors pidió la palabra en ESPN F12 para criticar fuertemente a Sebastián Battaglia tras la derrota ante el Corinthians por la Libertadores.

En medio del análisis sobre la derrota de Boca Juniors en la Copa Libertadores ante el Corinthians en Brasil, un periodista del programa de Mariano Closs en ESPN lanzó una fuerte crítica a Sebastián Battaglia. El panelista le pidió la palabra al conductor luego de escuchar las declaraciones del técnico "Xeneize", posteriores al mencionado duelo por el torneo continental. Luego de esto, el integrante de F12 dejó en claro su postura contra el DT.

Boca, último en la zona por diferencia de gol, tendrá que cambiar la cara pensando en los tres partidos que le quedan en la fase de grupos. El próximo miércoles 4 de mayo visitará a Always Ready en Bolivia, al que vencieron en La Bombonera por 2 a 0, luego jugará como local ante el "Timao" el 17 del mencionado mes y 9 días después cerrará su participación recibiendo a Deportivo Cali. Pensando en dichos compromisos, fue Martín Costa quien arremetió contra el entrenador.

"Creo que nos encontramos muy rápidamente en desventaja en el partido, eso nos llevó a salir a buscar un empate, que en el primer tiempo llegamos a hacerlo en el final manejando un poco la pelota. Ellos ya en el segundo tiempo nos cedieron la pelota, tuvimos mayor protagonismo pero como dije no pudimos llegar al empate y tuvimos pocas situaciones claras. Hay un rival que juega que tiene muy buenos jugadores y más allá de eso nosotros manejamos el segundo tiempo", sostuvo Sebastián Battaglia.

Y agregó: "Hay que seguir, es la realidad. Si bien no nos gusta perder hemos perdido los dos partidos de visitante y ganamos el de local. Sabíamos que es un grupo muy parejo, nos toca ir a La Paz a jugar un partido también importante pero bueno eso ya vendrá la próxima semana. Hay que seguir manteniendo una idea y siempre buscando ganar al rival que te toque, pero es un grupo muy parejo como lo preveíamos".

La bronca de Martín Costa contra Battaglia

Luego de escuchar las declaraciones del DT, Costa sentenció: "Cuando sos técnico de Boca, también lo sos cuando te sentas en una conferencia y tenés que saber lo que vas a decir. No podés sentarte para cumplir nada más, en este caso con la Conmebol, porque si no te sancionan. Vos no podés decirle a la gente de Boca: 'Tenemos que seguir con la idea' ¿Qué idea? Te le estás riendo a la gente. Y después 'Un gol nos cambió lo planificado'. ¿Cómo seguimos la historia? Si a Boca le van a hacer un gol en los arranques de partido me levanto de la platea con mi hijo y nos vamos a casa. La gente de Boca está muy caliente y creo que el foco es Battaglia".

Lo que se le viene a Boca Juniors

En el torneo local le quedan dos partidos para recuperarse y lograr la clasificación a la siguiente fase. El sábado 30 de abril desde las 19 jugará como local ante el recientemente ascendido Barracas Central y por último visitará en Victoria a Tigre. Si el "Xeneize" no termina entre los cuatro primeros de la Zona B quedará eliminado de la Copa de la Liga Profesional.