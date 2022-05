Oscar Ruggeri vs. Diego Latorre en ESPN: "Es absurdo"

Oscar Ruggeri y Diego Latorre tuvieron un fuerte cruce en vivo en ESPN después de otro fracaso del Manchester City de Josep Guardiola en la Champions League. El equipo inglés fue eliminado del torneo europeo de fútbol a manos de Real Madrid en las semifinales y desató una nueva discusión acerca de los estilos de juego.

El picante debate se dio en el programa Equipo F, en el marco de otra frustración en la Liga de Campeones del multimillonario equipo inglés del entrenador catalán. Además de los dos exfutbolistas también participaron del caliente intercambio los otros integrantes del ciclo: el conductor Sebastián "El Pollo" Vignolo; los panelistas Luciana Rubinska, Mariano Closs, Miguel Simón y Diego "El Chavo" Fucks; y el técnico invitado Leonardo Madelón.

El fuerte cruce entre Ruggeri y Latorre en ESPN por Guardiola: "No me prendo"

En Equipo F debatían acerca de la histórica remontada del "Merengue" como local en el estadio Santiago Bernabéu y Pep Guardiola no se salvó de las críticas. El que comenzó todo fue "El Cabezón", que miró a Diego y le dijo: “El otro día te escuché que estabas con Mariano (Closs) y te mandé un mensajito. Le digo: ‘Paralo a Gambeta’”.

Entonces, Ruggeri insistió y le recordó a Latorre que “cuando perdió el City, como perdió el City, dijo: ´Liverpool es el mejor de todos´”. Acto seguido, se dirigió a su colega y le hizo una consulta. “Te pregunto algo: los que salen campeones, ¿juegan mal?", le dijo. Y opinó que "para salir campeón jugás mejor que los demás, porque no puede ser que solamente juegues bien un partido”.

Sin embargo, el exdelantero se defendió de manera contundente, contestó que eso "está mal planteado" y hasta se preguntó: "¿Quién dijo que el que sale campeón juega mal? Es absurdo". Incluso, el exatacante resaltó que "podés salir campeón pateando penales, errando un penal podés quedarte afuera...". Además, "Gambetita" se fastidió: "Yo, en esa discusión reduccionista y simplista, no me prendo, perdoname". Y explicó que "si vos salís campeón pateando el penal y el que erra el penal deja de ser el mejor...”.

Para sumarse a la discusión, Miguel Simón remarcó que “en el City, el éxito no pasa por sólo ganar la Champions". "¿Estamos todos de acuerdo en que la Premier (League) es el torneo mas competitivo del mundo?", les preguntó a sus compañeros acerca del prestigio mundial que tiene la Liga de Inglaterra. "Hacemos una oda de la Premier... (Guardiola) está a punto de ganar cuatro de las últimos cinco”, insistió el relator.

Asimismo, descartó que la eliminación del City haya sido un fracaso, aunque reconoció que “el equipo no dio la sensación de ser un equipo de él, por momentos. Contra Real Madrid, no fue un equipo de Guardiola en los últimos tres minutos”. No obstante, Ruggeri se molestó y señaló que “no se puede decir que la Champions no es lo más importante, ¡por favor!". "Es como que acá digan que este campeonato (nacional) es más importante que la Copa Libertadores”, comparó.

La nueva frustración de Guardiola en la Champions disparó un acalorado debate en ESPN.

Por su lado, “El Chavo” Fucks intervino y opinó que “cuando pierde Guardiola, ´el fútbol es inexplicable, misterioso...´". "¡No, muchachos, perdió!”, vociferó. Allí, Latorre retrucó: “¿Y cuando pierde ‘El Cholo’ sin hacer un gol, qué le decís? ¿Pone delanteros ahí?". Incluso, cuestionó que "siempre (se) rompe la filosofía al revés", recordó que "las preguntas en el fútbol se las hacen a los técnicos como Guardiola" y añadió: "Cuando Simeone agrega delanteros, ¿no rompe su filosofía? No somos ecuánimes”.

En la misma dirección, "Gambetita" remarcó que últimamente en el fútbol “hay un mal de adjudicarle la culpa al entrenador a todo. Si le hacen un gol de cabeza en el ultimo minuto, hizo mal un cambio...". En referencia a Pep, el exjugador se defendió: "Yo lo admiro y lo critico”. Mientras tanto, Fucks replicó: “Tenemos diferentes criterios para evaluar. De Simeone no decimos que es un misterio el futbol y es inexplicable". Para colmo, repasó que "en los últimos 20 minutos, Atlético de Madrid mereció hacerle un gol a Manchester City y, por misterio, no entró”.

A su turno, Closs dijo: “Para mí, (Guardiola) revolucionó el futbol, pero también seamos objetivos. No vayamos detrás del tipo por más que te vuelva loco, que no se equivoca, porque sino...". Y sentenció con la visión de que "para los que ponen la guita, es la Champions y ganarla”.