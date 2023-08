El Cai Aimar se la pudrió al Pollo Vignolo en ESPN y lo dejó en ridículo: "Pido disculpas"

Carlos "Cai" Aimar se la pudrió en vivo a Sebastián "Pollo" Vignolo con un picante comentario y el conductor quedó en ridículo en pleno ESPN F90 durante un debate sobre Boca.

Durante un intenso debate en ESPN F90, Carlos "Cai" Aimar se enojó en vivo con Sebastián "Pollo" Vignolo, se la pudrió y el conducto quedó en ridículo. Días después del empate sin goles entre Boca Juniors y Racing Club en la Bombonera, las charlas sobre el encuentro continuaron en la señal de Disney e hicieron foco sobre uno de los jugadores del "Xeneize". Si bien el panelista lo defendió, fue el relator el que lo destrozó al aire y sembró la polémica.

Guillermo "Pol" Fernández es uno de los futbolistas predilectos de Jorge Almirón y, a su vez, también uno de los más cuestionados del mediocampo. El "Pollo" dejó en claro cuál es su opinión sobre el volante que fue titular en el duelo por la Copa Libertadores, pero esto no le gustó a varios de sus compañeros y fue Aimar, el exentrenador, quien no dudó en cruzarlo. A partir de esto, se dio un ida y vuelta caliente en el que no se guardaron nada.

"En Boca, alguna vez tuvieron que salir Giunta, Marangoni, Gago... fueron saliendo muchos jugadores. Ahora en Boca no se discute nunca a 'Pol' Fernández. Para todos los técnicos es titular", sostuvo Vignolo y despertó la atención del "Cai": "¡Este chico tiene una función tremenda! Corre de acá para allá, viene, va". Estos dichos motivaron al conductor a seguir con la charla y agregó: "Explicámela. Claramente el confundido debo ser yo. Para mí no pesa. Convenceme de por qué tiene que ser titular".

El extécnico no se quedó callado y retrucó: "Sabe jugar por derecha, por izquierda, atacar, sabe defender. Es un jugador completo". Sin embargo, esto no convenció al "Pollo" que esbozó: "Es 'Pol' más 10 ¿Tiene media distancia? ¿Pisa el área? ¿Mete goles de cabeza? ¿Quita?". Lejos de no seguir el intenso debate, Aimar respondió: "¿Y por qué no preguntás lo otro? ¿Defiende? ¿Ayuda? ¿Colabora? ¡Qué vivo!". Ante esto, el relator se vio obligado a volver sobre sus dichos en un tono irónico: "Les pido disculpas. Estoy tocando casi a un intocable. Estoy hablando de un prócer".

Sebastián "Pollo" Vignolo reveló en ESPN qué equipo del fútbol argentino le gusta "desde chico" aunque no es All Boys. Tampoco se trata de Boca, ya que muchos lo acusan de ser un fanático del "Xeneize". En esta ocasión, el relator habló de Independiente. A través del editorial habitual con la que abre sus programas de televisión, el presentador de 48 años llenó de elogios al "Rojo" a pesar de que vive una crisis generalizada desde 2019.

En la apertura de la emisión de F90, el conductor comenzó: "Pobre Rojo, pobre Rey de Copas. Lo han maltratado, le han dado por todos lados... Hasta podemos hablar de que es como el país, ¿no? Y sigue siendo hermoso, sigue siendo grande". Al instante, aclaró que "las Copas que tiene las sigue teniendo ahí en la vitrina, no se las quita nadie" y opinó: "Para mí sigue es el Rey de Copas, es una marca registrada, ganada en las épocas doradas".