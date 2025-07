El brutal ataque de Fernando Niembro a Marcelo Gallardo por River: "Está perdido"

Fernando Niembro fulminó a Marcelo Gallardo por el presente de River.

Fernando Niembro reapareció y atacó brutalmente a Marcelo Gallardo por el flojo presente de River Plate. El histórico compañero de Mariano Closs en las transmisiones de los partidos de fútbol fulminó de todas las maneras posibles al entrenador e ídolo del "Millonario", que hasta ahora no estuvo a la altura de las circunstancias desde su regreso al club de Núñez en septiembre del 2024.

Mediante su editorial en el canal de streaming Picado TV, el periodista deportivo de 77 años sostuvo que la institución presidida por Jorge Brito "gastó 45 millones de dólares en refuerzos con este técnico, lo mismo que va a recibir por la venta de Franco Mastantuono a Real Madrid". Además, opinó que "no volvió Napoleón desde Arabia Saudita, donde no dio pie con bola...". Y calificó la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025 como "un bochorno" y "un papelón".

Niembro atacó a Gallardo por el mal momento de River: "Un encantador de serpientes que tiene a la tribuna engañada"

Con crudeza y descalificaciones innecesarias fiel a su estilo, el comentarista opinó que "lo que se dio fue una defraudación futbolística absoluta" en una institución que "parece una Sociedad Anónima". A la vez, aseveró que "hay un señor, que se llama Gallardo, que dispone de los dineros de River. Tal es así que, cuando lo vendieron a Mastantuono, él dijo: ´Parte de esa plata es mía, yo quiero comprar jugadores´". También recalcó que "no le gusta (Miguel) Borja y tampoco le gustaba Mastantuono, por eso no lo ponía".

Con relación a los últimos dos mercados de pases con el "Muñeco" como técnico en su segunda etapa, Niembro expresó que "River se gastó una montonera de plata para producir una defraudación futbolística, de un equipo que aguantó un rato y en el segundo tiempo lo pasaron por encima. Y no lo golearon por esas cosas que tiene el fútbol y por la mala puntería de los jugadores de Inter".

Para volver a Gallardo, el comunicador manifestó que "no es un genio del fútbol, sabe lo mismo que tantos otros... Sino, con 45 millones hubiera armado un equipo como la gente". "Y no me vengan con la excusa de que River no tiene suplentes. ¡Si no tiene suplentes es porque no supo comprar, no supo reforzarse!", profundizó a los gritos.

Por último, "Don Niembro" dijo que "al hincha de River no le alcanza con ganarle a Boca" y arremetió de nuevo contra el ídolo: "Yo dije que cuando volvió Gallardo de Arabia Saudita, ese arenal que se concentra por momentos en esas ciudades lo había turbado. Y lo llamé Lawrence de Arabia, no Napoleón. Ese Napoleón que ganó todo no volvió. Empezó a pelearse con todos: con el periodismo, con otros dirigentes como el caso de (Juan Sebastián) Verón".

Para cerrar, el periodista aseguró que "está perdido, sin huella, como en los desiertos de Arabia Saudita, donde no dio pie con bola. Y la única oportunidad que tuvo, más allá de los tribuneros que dijeron que iba al Chelsea, al Real Madrid, al Milan... Fue a River, otra vez River. Ese Gallardo no supo componer un equipo para un torneo para el que se preparó River. Gallardo es un encantador de serpientes que tiene a la tribuna engañada, quedó demostrado".