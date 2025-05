Un periodista desarmó una operación de Niembro en vivo: "20 años"

Una vergonzosa situación se generó en el programa radial del periodista Fernando Niembro, que se transmite por AM 550, cuando entrevistó al colega formoseño Hugo Soto de Canal 11 Formosa para consultarle sobre la situación de la provincia y puntualmente sobre los dichos de senador libertario Francisco Paoltroni, quien aseguró que pedirá licencia en el Senado nacional para estar en los comicios del 29 de junio como convencional constituyente.

Niembro consultó a Soto sobre los dichos del funcionario que, según el periodista deportivo, hace "una serie de cuestionamientos a la gestión de Gildo Insfrán y dice que va a dar su vida si fuera necesario para que la Constitución respete las normas republicanas y no se convierta en una provincia en un feudo".

Ante la consulta, Soto señaló que Paoltroni es un empresario que llegó a Formosa y "le fue bien". "Me parece un tanto exagerado que diga que va a dejar la vida, porque acá no hay una situación dramática como la que él describe", detalló el periodista.

"Por una cuestión muy básica, yo puedo tener muchas críticas sobre la gestión de Insfrán, sobre algunos funcionarios o sobre cualquier cosa, pero hay algo que es absolutamente indiscutible, y es que se presenta a elecciones cada 4 años y que no hay ninguna denuncia de irregularidad por parte de la oposición. Desde hace 20 años gana las elecciones", detalló Soto.

No conforme con la respuesta, Niembro redobló la crítica y destacó el accionar de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la posibilidad de que un gobernador se reelija indefinidamente. Ante esto, Soto detalló que el máximo tribunal rompe su propia jurisprudencia, recordando que hace 120 años, la Corte resolvió que la evaluación de la constitucionalidad de una norma corresponde a los órganos jurisdiccionales de cada provincia.

"El fallo de la Corte es absolutamente político. La Corte opera políticamente y siempre opinó políticamente, además de que los integrantes de la Corte también operan políticamente", sostuvo el formoseño.

Lo que Niembro no pudo responder

Con tono irónico, Niembro afirmó: "En Formosa se vive una vida fenomenal", a lo que Soto respondió: "¿En qué parte de Argentina se vive una vida fenomenal?". Luego, destacó que en Formosa "hay un Estado presente que garantiza el acceso a la educación y la salud, y que ha creado universidades provinciales", a pesar de los recortes en obra pública por parte del gobierno de Macri y Milei.

Sobre las políticas del Gobierno nacional, Soto criticó a Milei por no transferir los $2000 millones de pesos, que correspondían por una deuda previsional, además de los recortes a otras políticas públicas que afectaron a todas las provincias.

Ante la falta de respuesta de Niembro, Soto destacó que el gobierno de Milei no solo recortó la obra pública, sino que también suspendió el subsidio al transporte y eliminó la política alimentaria destinada a comunidades originarias: "Hay 22.000 familias originarias que comían todos los días con comida suministrada por el Gobierno nacional y la provincia tuvo que hacerse cargo".

Ante estos argumentos, Niembro intentó descalificar al periodista, afirmando que no sabía que estaba "hablando con un militante y no un periodista". Sin embargo, Soto le respondió con contundencia y lo dejó en ridiculo: "Me voy a dar el derecho de también pensar que vos no sos periodista y que tenés preconceptos sobre Formosa, y querés poner en duda mi pertenencia. A 1200 km no podés decir nada de Formosa y tenés la desfachatez de decir que yo no soy periodista"