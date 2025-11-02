Adiós programa de TV de deportes para siempre de cara al 2026.

Un histórico canal de deportes de la televisión argentina levantó para siempre un programa del prime time, a apenas dos meses del arranque del 2026. La decisión se tomó de manera abrupta e inesperada, ya que lo más lógico era que continuara en vivo al menos en estos 60 días antes del cambio de temporada. Sin embargo, significó un adiós definitivo por parte de las autoridades.

La señal protagonista es nada menos que la reconocida Fox Sports Argentina, que acaba de quitar de la programación de TV el envío La Noche de Fox Sports. El mismo lo conducían Lucila "Luli" Trujillo y Alejandro Wall, dos periodistas que lideraban allí de lunes a viernes entre las 22 y las 0. De hecho, la contundente determinación de la señal continental es que, a partir del lunes 3 de noviembre del 2025, haya tres horas menos en vivo por día: en vez de a las 0, el material difundido en tiempo real culminará a las 21.

Levantan el programa La Noche de Fox Sports antes del 2026

La tira de dos horas se dedicaba, fundamentalmente, a analizar la actualidad del fútbol argentino y la Copa Libertadores. Ya sin equipos nacionales en el máximo certamen internacional, con la reciente eliminación de Racing en las semifinales a manos de Flamengo de Brasil, la emisión nocturna semanal no iba a tener demasiado sentido, de acuerdo con la consideración de las altas esferas del canal.

"Luli" Trujillo, hincha de Huracán, está embarazada de su pareja y colega Darío Gannio, aunque por el momento continúa en la televisión en C5N. Por su parte, el fanático de Racing "Ale" Wall tiene otros desafíos profesionales: es escritor y además se desempeña en Tiempo Argentino y Pasaron cosas (Radio con Vos), entre otros proyectos personales.

La despedida de Ale Wall de Fox Sports: "Se cierra una hermosa etapa"

A través de una publicación en el feed en su cuenta oficial de Instagram, el periodista subió varias fotos y escribió: "Se cierra una etapa en la noche de Fox Sports Argentina con un grupazo de talentosos y buena gente. Qué lindo fue haber compartido este viaje, Luli Trujillo. Y que en una gran compañera, una profesional enorme, pueda encontrar una amiga. Sos una persona luminosa y todo lo que viene va a ser más hermoso aún. Gracias por estas noches de fútbol, de discusiones, de picanteadas y de muchas risas".

Ale Wall y Luli Trujillo se despidieron de La Noche de Fox Sports.

El adiós de Luli Trujillo a Fox Sports: "Gracias"

Ale Wall y Luli Trujillo se despidieron de La Noche de Fox Sports.

También en Instagram, la periodista publicó varias imágenes en el canal y sentenció: "Gracias Fox Sports Argentina por este año de trabajo juntos. Y sobre todo gracias a los compañeros y compañeras de todas las áreas: producción, técnica, imagen, aire… Sepan que hicieron de mis noches de 2025 un lugar mejor".