Di María jugará una final con Central y se cansó de las quejas por los árbitros

Rosario Central le ganó por 3 a 1 a Instituto de Córdoba este viernes 31 de octubre y se aseguró el primer lugar de la tabla de posiciones, además de que ya sabe que jugará la Supercopa Internacional. El elenco "Canalla" es hasta el momento uno de los mejores equipos del año y desde que cuenta con Ángel Di María en el plantel los números fueron mucho más positivos. El campeón de todo con la Selección Argentina habló al respecto y lanzó un filoso comentario sobre las quejas contra los árbitros.

El conjunto que conduce Ariel Holan es cuestionado por ayudas arbitrales en los encuentros que disputa y el "Fideo" fue justamente protagonista de una acción que no pasó inadvertida. En la victoria contra la "Gloria" el exhombre del Benfica -que también disputará la Libertadores en 2026- recibió una infracción en el área que derivó en un penal al que luego cambió por gol. Después del pitazo final, Di María habló de esta situación y no se guardó nada.

Di María explotó contra los rumores de ayuda a Central por parte de los árbitros

"El penal fue clarísimo como todos los que tuvimos, tengo la marca para mostrar, pero se creó eso y está ahí flotando. Se instaló algo que está ahí, la ayuda y todo eso. No es de esa manera, los partidos los ganamos adentro de la cancha", esbozó "Angelito" luego del encuentro en el que su equipo no sólo venció a Instituto, sino también se aseguró jugar la Supercopa Internacional. Si bien todavía no tiene rival, lo cierto es que el campeón del mundo tendrá la oportunidad de ganar su primer título con el club que lo vio nacer.

Posteriormente, con respecto a lo que se viene, el "Fideo" dejó en claro que no miran más allá del próximo compromiso que será ante San Lorenzo a pesar de que se metieron en los playoffs a pocas fechas del cierre de la primera fase. A su vez, se mostró feliz por el triunfo que significó el primer puesto en la tabla anual. De esta manera, ahora restará esperar la definición en la Zona A del Clausura para saber con quién se cruzarán en octavos del certamen.

La infracción a Ángel Di María que derivó en penal para Rosario Central

Cómo se juega la Supercopa Internacional a la que clasificó Rosario Central

Con la victoria ante la "Gloria", el conjunto rosarino quedó como líder en la tabla anual y espera al rival que saldrá del Trofeo de Campeones. Este duelo lo protagonizarán Platense -ganador del Apertura- y el que salga campeón del Clausura. Por supuesto, el "Canalla" de Ariel Holan también es un firme candidato para quedarse con dicho título y los números cosechados a lo largo del 2025 lo demuestran. En caso de ganarlo se enfrentará al "Calamar" y si sale vencedor se cruzará con el segundo de la anual -que hoy es Boca- por la Supercopa Internacional.

