En Fútbol 90, programa emitido por ESPN, se suele hablar mucho de fútbol. Pero, sobre todo, se suelen analizar ciertos detalles que no tienen nada que ver con dicho deporte. En la edición de este mediodía, Sebastián "El Pollo" Vignolo y Oscar Ruggeri se dedicaron durante varios minutos a cuestionar el look que Marcelo Gallardo -DT de River- presentó en el encuentro que el Millonario le ganó 2-1 a Rosario Central, por la Copa de la Liga Profesional Argentina.

El debate estuvo muy picante y trenzado entre los periodistas y panelistas que dijeron presente en el estudio: Vignolo, Ruggeri, Sebastián Domínguez, Daniel Arcucci, "Cholo" Sottile, Chavo Fucks y Federico Bulos. Es que varios de ellos cuestionaron la indumentaria que el Muñeco utilizó en el estadio Libertadores de América: un jogging y buzo de entrenamiento, tal y como lo hace cuando su equipo entrena en el River Camp.

Como consecuencia, diferentes usuarios de las redes sociales repudiaron los comentarios del conductor y del ex defensor campeón con la Selección Argentina en el Mundial 1986 junto a Diego Armando Maradona.

El diálogo entre el Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri sobre el look de Marcelo Gallardo:

Vignolo: "Acá dicen que Gallardo va al campeonato como va al entrenamiento. Se pone un jogging".

Ruggeri: "Igual, está desalineado. Yo lo vi en el partido y me extrañó. No me importa qué campeonato sea. Un consejo: soy más grande que Gallardo, lo conozco y veo lo de afuera. No tiene que dar esto... No tiene que dar ninguna posibilidad de nada. Él tiene que estar siempre como es él".

Vignolo: "¿Vos decís que está enojado?".

Ruggeri: "Está enojado, está caliento. Yo te lo dije el otro día, con esa declaración que dijo: 'Miserias propias y ajenas'".

Vignolo: "A Gallardo le gusta la Copa. No le gusta el campeonato".

Ruggeri: "Nosotros siempre lo pusimos como el mejor entrenador que tenemos los argentinos. Total que es así, pero tiene que comportarse como tal".

Vignolo: "Mirá, en la Copa Libertadores, tiene el escudito de River".

Ruggeri: "Si yo soy jugador de Gallardo y lo veo así como está, me haría mal salir a jugar el campeonato y verlo así, tranquilo..."