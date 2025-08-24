Sobre el final: el agónico triunfo de Agustín Canapino en el TC en Buenos Aires con Chevrolet

Agustín Canapino le dio una gran alegría a Chevrolet en el TC en Buenos Aires.

Agustín Canapino se llevó una victoria agónica con el Chevrolet Camaro en el TC, en la final de Buenos Aires 2025. Aunque el tetracampeón de la máxima categoría del automovilismo argentino estaba segundo detrás de Elio Craparo (Dodge Challenger) a falta de muy pocas vueltas para la definición, la entrada del Pace Car (Auto de Seguridad) generó que la prueba tuviera que relanzarse, con ambos pilotos a la par.

Sorpresivamente, si bien relanzaba más adelante que "Canapa", Craparo eligió ir "por afuera" y fue superado por el ídolo del "Chivo". En los dos giros definitorios, el crack arrecifeño se escapó en la cima y consiguió la hazaña, mientras que su rival de Dodge se estrelló contra el muro y no pudo terminar la competencia. De esa manera, el podio lo completaron Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Marcelo Agrelo (Toyota Camry).

Así terminó la carrera del TC en Buenos Aires 2025: los 10 primeros

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). Christian Ledesma (Chevrolet Camaro). Marcelo Agrelo (Toyota Camry). Juan Martín Trucco (Dodge Challenger). Mariano Werner (Ford Mustang). Germán Todino (Ford Mustang). Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro). Otto Fritzler (Toyota Camry). Mauricio Lambiris (Ford Mustang). Marcos Landa (Chevrolet Camaro).

Los clasificados a la Copa de Oro 2025 en el TC

Marcelo Agrelo (Toyota Camry). Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). Juan Martín Trucco (Dodge Challenger). Mauricio Lambiris (Ford Mustang). Julián Santero (Ford Mustang). Germán Todino (Ford Mustang). Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro). Otto Fritzler (Toyota Camry). Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro). Christian Ledesma (Chevrolet Camaro). Mariano Werner (Ford Mustang). Jeremías Olmedo (Ford Mustang).

¿Cuándo vuelve a correr el Turismo Carretera en 2025?

La categoría principal del automovilismo argentino volverá a presentarse el domingo 14 de septiembre alrededor de las 13.30 horas en San Luis, en el autódromo Rosendo Hernández, para la undécima jornada. La transmisión en vivo en la televisión será de la TV Pública, mientras que el streaming online irá por Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

Agustín Canapino le dio una gran alegría a Chevrolet en el TC en Buenos Aires.

El calendario del TC en el 2025