Agustín Canapino arrasó en el TC y ganó con Chevrolet en Entre Ríos

Agustín Canapino se llevó la victoria en el TC con el Chevrolet.

Agustín Canapino ganó en el TC con el Chevrolet Camaro y se llevó una cómoda victoria en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El piloto arrecifeño de 35 años fue el mejor durante todo el fin de semana y lo certificó en la final, en la que lo escoltaron en el podio Germán Todino y Julián Santero con sendos Ford Mustang. De esta manera, el "Cabezón" se metió de lleno en la lucha por el campeonato gracias a su primer triunfo con este coche moderno. También fue el primero de la marca en general en esta temporada 2025.

La máxima categoría del automovilismo argentino se presentó en tierras entrerrianas durante un fin de semana en el que acaparó alrededor de 30.000 espectadores. Como en la definición no hubo demasiados sobrepasos, el hecho de que no ingresara el Auto de Seguridad (Pace Car) le quitó cierta emoción al desenlace de la prueba. A apenas dos competencias de que quede conformada la participación de los doce mejores corredores de la campaña para la Copa de Oro, la mayoría de los participantes no quiere arriesgar en la pista para no perder puntos determinantes en la tabla de posiciones.

Las posiciones del TC en Concepción del Uruguay 2025: los 10 primeros

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). Germán Todino (Ford Mustang). Julián Santero (Ford Mustang). Marcelo Agrelo (Toyota Camry). Ignacio Faín (Torino Nueva Generación). Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro). Matías Rossi (Toyota Camry). Juan Martín Trucco (Dodge Challenger). Nicolás Trosset (Ford Mustang). Jeremías Olmedo (Ford Mustang).

El campeonato de pilotos del TC en 2025

Pos. Piloto M. Pts. 1 Santero F 216,5 2 Lambiris F 214 3 Agrelo Ty 208 4 Canapino Ch 197,5 5 Trucco D 189 6 Urcera F 160,5 7 Mangoni Ch 155 8 Todino F 154,5 9 Rossi Ty 153 10 Ardusso Ch 145,5 11 Olmedo F 144 12 Fritzler Ty 142,5 13 Palazzo Ty 138,5 14 Bonelli F 138 15 Landa Ch 137

¿Cuándo vuelve a correr el TC? Las próximas carreras

Domingo 10 de agosto: El Villicum (San Juan).

Domingo 24 de agosto: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Domingo 14 de septiembre: Capital de San Luis - Copa de Oro.

- Copa de Oro. Domingo 5 de octubre: San Nicolás (Provincia de Buenos Aires) - Copa de Oro.

- Copa de Oro. Domingo 2 de noviembre: Paraná (Entre Ríos) - Copa de Oro.

- Copa de Oro. Domingo 16 de noviembre: Toay (La Pampa) - Copa de Oro.

- Copa de Oro. Domingo 7 de diciembre: La Plata (Provincia de Buenos Aires) - Copa de Oro.

​​​​​​​* Todas las carreras son transmitidas en vivo en la televisión por la TV Pública, en tanto que el streaming online puede verse por DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.