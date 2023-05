Cuándo y dónde se juega la final entre River y Boca por el Trofeo de Campeones

Boca y River adeudan una final por el Trofeo de Campeones de 2020. Cuándo se juega.

Tras el Superclásico en el que terminó imponiéndose River Plate frente a Boca Juniors por 1-0 en un agitado encuentro, muchos son los fanáticos que se preguntan cuándo es el próximo duelo entre los dos gigantes del fútbol argentino. Hay un partido pendiente que, para sumarle atractivo, define también un título: el Trofeo de Campeones de 2020, que los volverá a enfrentar por la posibilidad de alzar nuevamente una copa. En este artículo te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre la organización de esta Superfinal.

¿Cuándo se juega el Trofeo de Campeones entre Boca y River?

Trofeo de Campeones 2020: ¿Cuándo se juega?

El Superclásico correspondiente al Trofeo de Campeones aún no cuenta con una fecha confirmada, y actualmente no hay ventanas disponibles en el corto plazo para su realización. En un primer momento se había previsto que la final se llevaría a cabo el miércoles 1° de marzo, pero finalmente ese día Boca Juniors le ganó 3 a 0 a Patronato y se quedó con la Supercopa Argentina 2022. En consecuencia, todo indica que este esperado encuentro se jugará recién en el comienzo del segundo semestre, probablemente en el mes de agosto.

Jorge Brito, presidente de River, explicó las complicaciones para encontrarle un hueco en el calendario al partido. "No tenemos ni fecha ni lugar para las finales con Boca. Tampoco son muchos los huecos en el año, no puede ocurrir en fechas FIFA porque tenemos muchos jugadores convocados. No será fácil encontrar el momento, en abril el calendario ya está demasiado complejo", había advertido el mandamás millonario en diálogo con Radio La Red durante el mes de febrero.

Respecto a la posible sede, tampoco hay noticias confirmadas, pero en un primer momento se rumoreó la posibilidad de que la final se realice en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, ya que el partido entre River y Banfield se realizó en esa plaza, y es un estadio acostumbrado a recibir eventos de esta magnitud. También se ofreció como plaza alternativa el Estadio del Bicentenario en San Juan. Inclusive se llegó a rumorear la posibilidad de que la final se juegue fuera del país. Por ahora, no hay nada oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino.

¿Por qué se juega el Trofeo de Campeones entre Boca y River?

En el Torneo de Campeones 2020, el único equipo originalmente clasificado era Boca Juniors, quien había asegurado su lugar en febrero de 2020 al consagrarse campeón de la Superliga 2019/20. El club esperaba la definición del rival que surgiría de la Copa de la Superliga, la cual finalmente se canceló después de la disputa de una sola fecha.

Ante el persistente reclamo del Xeneize para disputar la final, la AFA decidió finalmente que el ganador de la otra competición que sí se llegó a disputar en el fútbol argentino en 2020, la Copa Diego Maradona, sería quien disputaría el Trofeo de Campeones, aunque no se había estipulado reglamentariamente que dicho torneo clasificara a otra competencia. Para añadir mayor complejidad, Boca Juniors también había ganado la Copa Diego Maradona.

Por lo tanto, desde la AFA se determinó que el rival de Boca Juniors surgiría de un partido semifinal entre los subcampeones de la Superliga 19/20 y la Copa Maradona 2020. El miércoles 22 de febrero, River Plate venció por 3-2 a Banfield en Córdoba, asegurando así la esperada final Superclásica.