Sindicato trabajadores del estadio SoFi llega a acuerdo provisional antes del inicio del Mundial

Foto archivo-Vllas de seguridad e infraestructura en una de las entradas del SoFi Stadium

Un sindicato que representa a unos 2.000 trabajadores del sector ‌de alimentos del ‌estadio SoFi de Inglewood que alcanzó un acuerdo provisional con Legends Hospitality pocos días antes del inicio del Mundial.

Unite Here Local 11 señaló que el acuerdo incluye importantes aumentos salariales, límites a la subcontratación, restricciones ​a las nuevas ⁠tecnologías de automatización y medidas de protección ‌de la privacidad relacionadas con ⁠la acreditación de los trabajadores ⁠para grandes eventos.

El sindicato señaló que el acuerdo también otorga a los trabajadores el derecho ⁠a huelga si se determina de ​buena fe que la actividad ‌del ICE, la Patrulla Fronteriza ‌u otras agencias federales de inmigración ⁠en el lugar de trabajo pone en peligro su seguridad durante un partido del Mundial.

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El sindicato calificó esta disposición de sin ​precedentes.

Está previsto ‌que los trabajadores voten el miércoles si ratifican el acuerdo. Se espera que los detalles completos del contrato se hagan públicos tras la votación.

El ⁠contrato expiraría el 30 de abril de 2028, alineándose así con más de 100 contratos de concesiones de estadios, hoteles y aeropuertos que expirarán antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles dentro de dos años, según el sindicato.

"Estos ‌trabajadores son héroes", declaró Kurt Petersen, copresidente de Unite Here Local 11, en un comunicado. "Si las agencias federales de inmigración amenazan la seguridad de los trabajadores, nuestros miembros tienen derecho ‌a abandonar el trabajo. Eso figura ahora en su contrato".

Estados Unidos se enfrentará a Paraguay el ‌viernes en ⁠el SoFi Stadium, que se llamará Los Angeles Stadium durante el torneo, ​en el primero de los ocho partidos que se disputarán en ese recinto.

Con información de Reuters