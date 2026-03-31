Semenya promete luchar contra la política de análisis genéticos del COI

Imagen de archivo de la atleta sudafricana Caster Semenya durante su conferencia de prensa en Johannesburgo, Sudáfrica.

La doble ​campeona olímpica Caster Semenya afirmó que tiene la intención de luchar contra la introducción de pruebas de género para la categoría femenina en los Juegos Olímpicos, una política que, ‌según la sudafricana, "socava los derechos de ‌las mujeres".

El Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer la política la semana pasada y se espera que se convierta en una norma universal para las competidoras en los deportes de élite femeninos tras años de una regulación fragmentada que ha dado lugar a controversia.

Semenya ha estado en el centro de una de esas polémicas debido a su prolongado litigio contra World Athletics por su derecho a competir en pista a pesar de tener una diferencia de desarrollo sexual (DDS).

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"Vamos a alzar la voz ​al respecto, vamos a hacer ⁠ruido hasta que se nos escuche", declaró la atleta de 35 años a Reuters desde ‌Pretoria el lunes.

"Ahora se trata de que las mujeres se defiendan por sí ⁠mismas y digan: ya basta. No vamos a dejar ⁠que nos digan cómo hacer las cosas", señaló. "Si realmente se nos acepta como mujeres para participar, ¿por qué mi aspecto o mi voz, por qué mis partes internas tienen que ser un problema para ⁠participar en el deporte?".

Los DDS son un grupo de trastornos poco frecuentes que afectan ​a los genes, las hormonas y los órganos reproductivos. Algunas personas con ‌DDS son criadas como mujeres, pero tienen cromosomas ‌sexuales XY y niveles de testosterona en sangre dentro del rango masculino.

El documento de política ⁠del COI afirmó que incluir a "atletas XY con DDS sensibles a los andrógenos" en la categoría femenina en pruebas que dependen de la fuerza, la potencia o la resistencia "va fundamentalmente en contra de garantizar la equidad, la seguridad y la integridad en la competición de élite".

Semenya, que ganó ​dos títulos olímpicos ‌y tres mundiales en los 800 metros antes de verse limitada a pruebas más cortas, cree que el COI se ha equivocado en sus conclusiones científicas. Según dijo, "no hay base científica" para que el DDS XY otorgue una ventaja a una atleta. "He estado ahí, lo he hecho. No existe tal cosa", aseguró.

"Hay gente que se engaña a ⁠sí misma. Hay gente que está convencida de que, porque una mujer sea masculina, porque una mujer nazca con condiciones intersexuales, el DDS, han mencionado todas esas cosas (que tienen una ventaja). Pero lo que yo digo es que, si quieres ser una gran atleta, es gracias al trabajo duro", afirmó.

La prueba que se aplicará a todas las atletas que quieran competir en la categoría femenina se realizará mediante un frotis bucal o un análisis de saliva. Se llevará a cabo un análisis más exhaustivo con cualquier atleta ‌que dé positivo en el gen SRY, que se encuentra en el cromosoma Y y desencadena el desarrollo de características masculinas en los mamíferos.

"Lo que hace esta decisión es menospreciar a las mujeres. Menosprecia la dignidad de las mujeres. Viola los derechos de las mujeres porque sabemos que, históricamente, estas pruebas han fallado antes", comentó Semenya.

"Hay que celebrar a las mujeres. No se debe cuestionar el género de ‌las mujeres. ¿Por qué tienen ese físico? ¿Por qué tienen ese aspecto? No importa. Tampoco importa el nivel hormonal. Esas son cosas que, obviamente, son genéticas y no se pueden controlar", añadió.

Semenya afirmó que la presidenta del COI, ‌Kirsty Coventry, la primera ⁠mujer y la primera africana en ocupar el cargo, no la había consultado debidamente a ella ni a otras atletas con DDS sobre la política.

"Nos enviaron ​una carta el mismo día que iban a publicar lo que fuera que fueran a publicar", dijo. "Si vas a consultar, hazlo de corazón, porque realmente te interesa. No consultes sólo por cumplir con el trámite. Por desgracia, han marcado la casilla equivocada".

(Escrito por Nick Mulvenney; editado en español por Carlos Serrano)