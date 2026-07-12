La Selección sufrió, le ganó a Suiza y ahora va con el clásico de toda la vida: Inglaterra

La Selección Argentina ganó 3-1 a Suiza en medio de un partido para el infarto. El primer gol del partido lo hizo Mac Allister y, después de haber llegado a una prórroga, Argentina clasificó a las semifinales y va a jugar contra Inglaterra. Los otros dos goles los hicieron Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

En un partido trabado, molesto, pesado y, sobre todo, con un trámite muy complicado para la Selección Argentina, el conjunto que dirige Lionel Scaloni logró vencer a Suiza y pasó a las semifinales para enfrentar a Inglaterra. El equipo nacional se puso muy rápido en ventaja con gol de Alexis Mac Allister, pero después se tiró atrás y dejó venir al equipo helvético.

En el complemento, el conjunto suizo mantuvo su propuesta y encontró el empate gracias a Dan Ndoye, que culminó una buena acción colectiva con un remate rasante que pasó por debajo de las piernas del arquero argentino. Antes, Xhaka ya había obligado al Dibu a una buena respuesta desde media distancia. El partido cambió cuando Breel Embolo fue expulsado tras recibir la segunda amarilla por simular una infracción luego de una falta sancionada a Leandro Paredes.

Con un hombre más, Scaloni movió el banco con los ingresos de Lautaro Martínez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y posteriormente Thiago Almada. Argentina monopolizó la pelota, aunque chocó contra una defensa suiza muy cerrada. Messi estuvo cerca con un derechazo junto al palo y Lisandro Martínez tuvo otra oportunidad en un córner, pero Gregor Kobel evitó el gol y llevó la definición al tiempo suplementario.

En el primer tiempo extra, Argentina asumió el protagonismo y Almada estuvo cerca con un remate desde afuera del área, mientras que Suiza respondió con otro intento lejano de Xhaka. En el segundo suplementario llegó el desequilibrio definitivo: Julián Álvarez sacó un espectacular remate al ángulo para poner el 2 a 1.

Con el rival obligado a adelantarse, la Albiceleste administró la ventaja y sentenció el resultado con un contraataque definido por Lautaro Martínez para sellar el 3 a 1 y asegurar el pase a las semifinales, donde se medirá con Inglaterra en Atlanta.

El historial entre la Selección Argentina y Suiza

La historia entre Argentina y Suiza favorece claramente al seleccionado sudamericano. En siete enfrentamientos oficiales y amistosos, la Albiceleste nunca perdió: suma cinco victorias y dos empates.

El antecedente más recordado se produjo en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014. Aquel encuentro terminó sin goles en el tiempo reglamentario y fue Ángel Di María quien, en el segundo tiempo suplementario, marcó el tanto que le dio la clasificación al equipo dirigido por Alejandro Sabella.

El primer cruce mundialista entre ambos se había disputado en Inglaterra 1966, cuando la Selección Argentina venció por 2-0 con goles de Luis Artime y Ermindo Onega. Desde entonces, Suiza nunca pudo imponerse sobre la Albiceleste.

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La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado suizo el sábado 11 de julio desde las 22 horas de nuestro país en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. En cuanto al posible rival, desde las 18 horas del mismo día se verán las caras Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, también buscando un lugar en semifinales. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el duelo restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.