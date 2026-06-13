Selección inglesa es víctima de robo de equipación de entrenamiento antes de llegada a Kansas City

La selección de Inglaterra ha sufrido el robo de material de entrenamiento antes de su llegada a Kansas City, tras el asalto a un vehículo que transportaba el material a su base para el Mundial, informó la policía.
El incidente se produjo mientras se trasladaba el material desde la base de preparación de Inglaterra en Florida hasta Swope Soccer Village, donde debía estar listo antes de que la selección comenzara a entrenar tras su llegada a Kansas City el sábado.
"Estamos investigando un posible robo de material de un vehículo del equipo que llegó a Kansas City con algunos artículos desaparecidos", declaró la policía. "La investigación sigue en curso. Se ha detenido a dos sospechosos en espera de una investigación más exhaustiva".
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De acuerdo a la prensa británica, entre los objetos que se cree que han sido robados hay balones y botines.
La Federación Inglesa de Fútbol afirmó que se trataba de un asunto policial y que no tenía información que facilitar. El robo podría afectar a los preparativos de Inglaterra para su primer partido del Mundial contra Croacia el miércoles en Dallas.
Con información de Reuters