Selección inglesa es víctima de robo de equipación de entrenamiento antes de llegada a Kansas City

FOTO ARCHIVO-Harry Kane, Jordan Henderson y Dan Burn de Inglaterra durante un entrenamiento de Inglaterra

​La selección de Inglaterra ha sufrido el robo de ‌material de ‌entrenamiento antes de su llegada a Kansas City, tras el asalto a un vehículo que transportaba el material a su base para el Mundial, ​informó la ⁠policía.

El incidente se produjo ‌mientras se trasladaba el ⁠material desde la ⁠base de preparación de Inglaterra en Florida hasta Swope Soccer Village, ⁠donde debía estar listo ​antes de que la ‌selección comenzara a ‌entrenar tras su llegada a ⁠Kansas City el sábado.

"Estamos investigando un posible robo de material de un vehículo ​del ‌equipo que llegó a Kansas City con algunos artículos desaparecidos", declaró la policía. "La investigación sigue en curso. ⁠Se ha detenido a dos sospechosos en espera de una investigación más exhaustiva".

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De acuerdo a la prensa británica, entre los objetos que se cree que han ‌sido robados hay balones y botines.

La Federación Inglesa de Fútbol afirmó que se trataba de un asunto policial y que no ‌tenía información que facilitar. El robo podría afectar a los preparativos de ‌Inglaterra ⁠para su primer partido del Mundial contra Croacia ​el miércoles en Dallas.

Con información de Reuters