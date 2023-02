Una figura de Brasil se indignó con Julián Álvarez por su logro en los premios The Best: "Una broma"

Una figura de la Selección de Brasil apuntó contra Julián Álvarez luego de quedar en el séptimo lugar entre los mejoresl del mundo en los premios The Best de la FIFA.

Una estrella de la Selección de Brasil se indignó con Julián Álvarez en las redes sociales luego de que el delantero argentino quede en el séptimo puesto entre los mejores del mundo en los premios The Best de la FIFA. El referente de la "Verdeamarela" que se despidió del Mundial de Qatar 2022 en cuartos de final a manos de Croacia, aprovechó la ocasión para apuntar contra la "Araña" y no se guardó nada. El atacante del Manchester City no sólo fue una de las revelaciones del torneo en cuestión, sino que también se destaca en el elenco inglés.

El zaguero que cargó contra el joven cordobés fue nada más y nada menos que Thiago Silva. El hombre que se desempeña en el Chelsea de la Premier League y es compañero de Enzo Fernández comentó una publicación en Instagram y su mensaje no pasó para nada desapercibido. Por supuesto, esto no tardó en viralizarse a los pocos minutos y varios fanáticos lo cruzaron por sus dichos.

Un periodista brasileño subió una imagen de Julián y se refirió al desempeño del hombre de Calchín: "Elegido séptimo mejor del mundo, es un suplente absoluto del City, no es titular absoluto de su Selección y estuvo en River Plate la mayor parte del tiempo del período de evaluación. ¡2/3 en el caso! ¡Espectacular! ¿Fui claro?". Claro que, lo que no tuvo en cuenta en estas palabras es lo determinante que fue Álvarez en Núñez y para la Selección durante la Copa del Mundo y lo que logró.

A esto se le sumó el comentario de Silva que sin dudarlo soltó: "Es una broma". Con esto, el experimentado central carioca hizo referencia a lo que alcanzó el ex futbolista del "Millonario" que no sólo ganó la Copa América 2021 en Brasil, sino que también obtuvo la Finalissima y el trofeo más importante de todos el pasado 18 de diciembre del 2022 en Qatar siendo una de las figuras del equipo.

El comentario de Thiago Silva sobre Julián Álvarez

La AFA confirmó que Scaloni seguirá como DT de la Selección Argentina hasta 2026

La AFA confirmó que Lionel Scaloni continuará como el entrenador de la Selección Argentina de fútbol mayor hasta el Mundial de 2026, a desarrollarse en Canadá, Estados Unidos y México. El comunicado de la máxima entidad de este deporte a nivel nacional remarca, con una foto del entrenador, que "hay Scaloni para rato". "¡Seguimos!", celebraron además, junto a "2026" escrito en grande en la imagen.

De esta manera, la Asociación del Fútbol Argentino, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, le puso un punto final al misterio que giraba alrededor del predio de Ezeiza desde el cierre de 2022, tras la conquista en el estadio Lusail de Doha en Qatar. "Estamos acostumbrados a dar buenas noticias, esperen otra", había prometido el exmandamás de Barracas Central en enero de 2023.