Una exfigura mundial alabó a Julián Álvarez: "Es más que Haaland y Mbappé"

Después de su tremeno Mundial de Qatar 2022, estrellas del mundo futbolístico sigue llenando de elogios a la "Araña".

Una exfigura mundial, que supo brillar en el Real Madrid y el Inter, llenó de elogios a Julián Álvarez luego de su gran nivel en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina y hasta se animó a ponerlo por encima de Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Julián fue una de las piezas clave del equipo conducido por Lionel Scaloni durante toda la competencia mundialista, donde incluso llegó a ganarle el puesto a Lautaro Martínez, titular desde el comienzo del ciclo en 2019. Con goles determinantes, la "Araña" sorprendió al mundo futbolístico e Iván Zamorano no dudó en reconocerlo de manera particular.

Qué dijo Iván Zamorano de Julián Álvarez

Zamorano, fanático de Julián Álvarez,

Bam Bam, que fue un goleador de clase en su seleccionado y en diferentes equipos, opinó del nivel de Julián en díalogo con el diario Olé: "Yo era un delantero centro clásico, de los que ya no hay más. Hoy, en esta modernidad, en el fútbol actual, me parece que Julián es el delantero más completo que hay. Es un chico que hace todo bien: va bien a las bandas, entra muy bien por los costados, es el primer defensor, es solidario con sus compañeros, cabecea muy bien, remata de derecha y de izquierda, tiene facilidad para la potencia física en el corto terreno pero también en el largo, lo demostró en el gol que le hizo a Croacia".

Sin embargo, sus elogios hacia el delantero fueron más allá y hasta se animó a elegirlo por sobre dos figura mundiales. "Cuando pensás en un jugador para todo el frente de ataque, él es el más completo porque Halland no va bien a los costados, Mbappé ya vimos que de 9 no genera mucha participación... Y Julián todo eso lo hace. Creo que, sobre todas las cosas, tiene un corazón inmenso que eso incluso lo hace ser mucho más completo. Sin dudas es el futuro del fútbol argentino", manifestó.

Además de reconocer a Álvarez, el exdelantero de Colo Colo llenó de flores a Messi por su fantática actuación en la Copa del Mundo: "Ya no hay adjetivos para Leo. A mí por lo menos, ya no me sorprende nada. Leo representa lo que es el amor por el fúbtbol, nos representa a todos adentro de la cancha y nos hace vivir emociones a cada instante... Parece que no está en el partido y aparece, es como que no está en la cancha y cae del cielo, es distinto. Es algo grandioso y creo que el fútbol lo premió con esta Copa del mundo, que la merecía absolutamente. Messi lleva 15 años siendo el mejor jugador del mundo y eso no es algo fácil de lograr".