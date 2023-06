Toti Pasman atacó a Messi y lanzó un comentario desagradable: "Nos bolaseó"

Juan Carlos "Toti" Pasman atacó a Lionel Messi con un comentario desagradable y varias frases polémicas por su decisión de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

Juan Carlos "Toti" Pasman atacó a Lionel Messi con un insólito y desagradable comentario luego de las declaraciones del diez de la Selección sobre el Mundial 2026. Es que el mejor del planeta anticipó que es muy posible que no juegue para la "Albiceleste" en 2026 y el periodista aprovechó la ocasión para criticarlo sin filtro. Además, no dejó de lado la decisión del astro rosarino de seguir su carrera en el Inter Miami de la MLS en Estados Unidos.

En su editorial en Fútbol 910, de Radio La Red, el animador criticó duramente al campeón del mundo en Qatar 2022, recordó una de sus frases y no lo perdonó. Es que Leo, en principio, estará en el amistoso internacional contra Australia en China, pero no dirá presente contra Indonesia cuatro días después y se tomará unas merecidas vacaciones después de una temporada conflictiva en el PSG. Esto molestó por demás a Pasman, que lo destrozó en vivo.

"Lo primero que voy a expresar en este programa es que a Messi no le creo más nada. Estuvo seis meses haciéndonos la novela rosa que iba a volver al Barcelona, que me voy a almorzar y cenar con Jordi Alba, Busquets y Sergi Roberto, que Antonela anota a los pibes en el colegio en Barcelona y ahora se fue al Inter Miami", comenzó el periodista y cuestionó la determinación de la "Pulga". Sin embargo, en su afán de atacarlo, utilizó palabras que el diez nunca dijo. "Después, esto del Mundial ya lo dijo en Qatar que era su último partido con la Selección, juega el jueves en China contra Australia con la camiseta argentina". Días antes de la final contra Francia, el astro aseguró en diálogo con Olé que sería su último partido en un Mundial, pero no con la Selección.

Por otro lado, Pasman también recordó los dichos del mejor del mundo luego de perder la final de la Copa América Centenario y lanzó varias frases polémicas: "Después del 2016 dijo: 'Esto se terminó para mí, basta, no pude'. Le pusieron un videito en el subte y volvió. Yo la verdad... no le creo más nada sobre cosas que uno puede cambiar de opinión. Es un pibe cambiante, nos bolaseó a todos seis meses que su vida era Barcelona y se va a Miami. Después, vive diciendo que va a dejar la Selección y se vive quedando, de hecho pasado mañana juega en China cuando podría estar en Miami o en Barcelona. Y sin embargo está en China".

Argentina vs. Australia: hora, TV en vivo y streaming

El primer encuentro de esta doble ventana será el jueves 15 de junio de 2023 a las 9 en el Estadio de los Trabajadores de Beijing, China. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TV Pública (aire) y TyC Sports (cable). En tanto, el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play. Y habrá otras opciones como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.