Thiago Almada, su infancia como verdulero y los elogios de Messi para estar en Qatar

El volante se metió a último momento en la lista de la Copa del Mundo, una historia que empezó en el potrero de Fuerte Apache y que siguió sorprendiendo al mejor jugador del mundo.

Thiago Almada cumplirá el sueño de su vida con 21 años: el problema que arrastra Joaquín Correa en su rodilla lo catapultó a integrar la lista de 26 jugadores para el Mundial de Qatar 2022, una sorpresa de último momento de Lionel Scaloni teniendo en cuenta que son jugadores de características diferentes y que ocupan distintas posiciones en el campo. Para llegar hasta este momento, el jugador del Atlanta United de Estados Unidos pasó de una infancia humilde en Fuerte Apache a demostrar toda su calidad en el fútbol argentino y en el seleccionado, donde Lionel Messi lo llenó de elogios tras compartir minutos en cancha.

Fuerte Apache, el lugar que formó a Thiago Almada como crack

Almada en Fuerte Apache, el lugar donde se crió.

Cada vez que se nombra Fuerte Apache, un barrio humilde del partido bonaerense de Tres de Febrero, se lo identifica con Carlos Tevez, quien llevó su estirpe de potrero al mundo. Sin embargo, años más tarde apareció en el mismo lugar una nueva joya al que medios europeos llegaron a señalar como "el nuevo Messi". Thiago Almada se crió en el barrio Ejército de los Andes, en el seno de una familia trabajadora de la economía popular y con la pelota abajo de los pies siendo un bebé.

Desde pequeño, "Guayo", como lo denominaron sus amigos, empezó a demostrar su habilidad en las canchitas del "Fuerte", al mismo tiempo que trabajaba ayudando a un verdulero de su barrio y juntando botellas junto a sus amigos para reciclar y luego vender. Tanta era la calidad de Thiago que entrenadores de las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield quedaron sorprendidos con él y lo llevaron a jugar al club a sus 5 años. A partir de allí, nunca más se alejó del "Fortín" hasta el momento en el que fue transferido en 15 millones de dólares a Estados Unidos en 2022. Tampoco se alejó de Fuerte Apache: siguió y sigue en la misma cancha en picaditos informales, sin olvidar sus orígenes.

El momento de Thiago Almada en la Selección Argentina y la banca de Messi

Almada y Messi jugaron 25 minutos juntos en el amistoso ante Honduras en Estados Unidos.

La historia de Thiago con el seleccionado argentino comenzó cuando aún no había debutado en Vélez. Cuando todavía brillaba en la Sexta División fue citado por Jorge Sampaoli como sparring para el Mundial de Rusia 2018, algo que él mismo confesó que no esperaba. "Creo que es el sueño de todo chico que empieza a jugar a la pelota, vivir un Mundial desde adentro. Tenía la ilusión de estar en la lista de sparrings. Pero cuando me llegó la citación fui el hombre más feliz del mundo", comentó en diálogo con Infobae en 2018, tras el regreso de la Copa del Mundo.

Sin embargo, su oportunidad en el seleccionado mayor no iba a demorar mucho en llegar. Sus más de 100 partidos disputados en el fútbol argentino, con 20 años y cumpliendo con lo que se esperaba de él, obligaron a Scaloni a no mirar hacia otro lado: en septiembre de 2021, el entrenador lo citó por primera vez para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en una lista que incluyó a varios jóvenes con proyección. Si bien no disputó ningún minuto en aquella oportunidad, su nivel en la MLS de Estados Unidos fue tan satisfactoria que volvería a ser tenido en cuenta en 2022.

Su debut con la camiseta "albiceleste" fue en un momento determinante y con declaraciones sorpresivas del mejor del mundo sobre él. En la última gira previa al Mundial de Qatar 2022, Almada ingresó en el segundo tiempo en la victoria 3-0 sobre Honduras, en la que le sirvió a Scaloni y su cuerpo técnico para sacar conclusiones definitivas para la conformación de la lista mundialista.

Thiago, en aquella noche del Estadio Sun Life de Miami, tuvo una muy buena actuación, para la sorpresa de varios de sus compañeros y el cuerpo técnico. Pero lo que llamó la atención tras la finalización del partido fueron las palabras de Lionel Messi, con quien Thiago compartió 25 minutos en cancha con buenas interacciones. "Thiago tiene mucha frescura, es un jugador muy rápido que tiene mucho uno contra uno, que es muy pícaro, que no le tiene miedo a nada, que encara”, había comentado el jugador del PSG. El capitán del seleccionado no suele regalar elogios, pero cuando lo hace no pasan desapercibidos. Dos meses después de aquella irrupción en el seleccionado y de semejante banca del mejor jugador del mundo, Almada cumplirá su sueño, gambeteando como en Fuerte Apache pero en Qatar 2022.