¿Thiago Almada prefiere a River o a Boca? Qué dijo el futbolista

Thiago Almada con la Copa del Mundo en 2022.

Thiago Almada es uno de los jugadores más destacados que brindó el fútbol argentino en los últimos años. Su calidad indiscutible le permitió en poco tiempo tener un lugar de preponderancia en sus clubes, lo que le permitió también consolidarse en la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni. Allí terminó siendo titular en los últimos partidos de Eliminatorias rumbo al mundial del 2026.

El joven nacido en Ciudadela y críado en Fuerte Apache tuvo una destacada actuación en Vélez Sarsfield, donde realizó las divisiones inferiores. En el club de Liniers tuvo destacadas actuaciones que le permitieron ser vendido a la MLS para jugar en el Atlanta United, donde también se destacaría y sorprendería al ser convocado por Scaloni a úiltimo momento para disputar el mundial de 2022 en Qatar, donde fue campeón del mundo.

¿A quién elige Thiago Almada entre Boca o River?

Almada fue consultado sobre la hipotética posibilidad de regresar al fútbol argentino. En ese sentido, le preguntaron a qué equipo elegiría entre Boca y River, a lo que él no dudó en elegir al "Xeneize". Esta declinación viene impuklsada por la pasión de su familia por el club de La Ribera y por la admiración que tiene hacia Juan Román Riquelme, quien en su momento lo había contactado para que se pusiera la camiseta azul y oro.

Thiago Almada con su ídolo, Juan Román Riquelme.

"Tengo familiares hinchas de Boca y mi ídolo es Juan Román Riquelme, así que creo que elegiría Boca", dijo muy seguro Almada, quien además se refirió a una charla que tuvo por 2021 con Román. "Siempre he hablado con Riquelme y él tenía el deseo de que vaya (a Boca), pero no... Eso fue cuando estaba viendo si me iba a Atlanta o no. Siempre me llama, me manda mensajes cuando ve los partidos, ve los goles y me felicita", resaltaba hace un par de años Almada, quien de todas formas subrayó que en caso de tener la posibilidad de volver al país "la prioridad la tiene Vélez".

Thiago Almada con Carlos Tevez, otro nacido en Fuerte Apache y también ídolo de Boca.

Títulos de Thiago Almada

Thiago Almada tiene dos títulos importantes en su carrera: la Copa Mundial de la FIFA 2022 con la Selección Argentina y la Copa Libertadores 2024 con el Botafogo de Brasil. Con la Copa del Mundo, hizo historia al convertirse en el primer jugador activo de la Major League Soccer (MLS) en ganarla. Además ganó la Serie A con el Botafogo y busca poder seguir cosechando títulos con Atético Madrid, su casa desde 2025.