Quién es la esposa de Thiago Almada: la historia de amor del futbolista con Antonella D'Alotta y las fotos

Thiago Almada junto a su esposa.

Thiago Almada es una de las grandes figuras con las que cuenta la Selección Argentina. Dueño de una gran calidad futbolística, el volante ofensivo surgido de Vélez Sarsfield sorprendió al país al ser convocado de emergencia por el entrenador Lionel Scaloni para el mundial 2022 de Qatar. En aquel entonvces se encontraba en el Atlanta United de la Major League Soccer y no se encontraba en el radar del gran público argentino.

El futbolista luego continuó creciendo y logró destacarse en el Botafogo de Brasil, donde fue campeón de la Copa Libertadores, en el Lyon de Francia y ahora como nuievo jugador del Atlético Madrid, donde será dirigido por el "Cholo" Simeone. No obstante, poco se habla de los vínculos importantes en la vida del jugador críado en Fuerte Apache, y del lugar que ocupa en su corazón y como compañera Antonella D'Alotta.

Quién es Antonella D'Alotta, la esposa de Thiago Almada

En cuánto a la concepción de este vínculo, Thiago Almada y Antonella D'Alotta dieron a conocer su relación en febrero del 2024. La joven es una reconocida influencer con más de 30 mil seguidores en Instagram que suele compartir posteos modelando o en la playa, además de momentos de complicidad con el jugador. Ella suele mostrar momentos junto a Almada, a quien le dedicó su primer posteo a comienzos del año pasado.

Antonella D'Alotta y Thiago Almada durante su casamiento.

En reiteradas ocasiones, ambos se mostraron en redes sociales sobre el terreno de juego Estados Unidos, cuando el futbolista surgido en Vélez todavía jugaba en el Atlanta United y también en Brasil, en el estadio del Botafogo. También por supuesto no faltó la foto de su casamiento en diciembre de 2024. Allí estuvieron presentes Exequiel Palacios y Ángel Correa, dos compañeros de Selección en Qatar.

Antonella D'Alotta es una gran influencer.

También estuvieron en el casamiento el futbolista de Racing, Santiago Sosa, quien fue compañero del campeón del mundo en Atlanta United; la influencer, Florencia Moyano, amiga de la novia; y Ailén Bechara, junto a su pareja Agustín Jiménez, quien trabaja en la agencia Star Makers y representa tanto a Almada como a Rodrigo De Paul y Ángel Correa, entre otros futbolistas que asistieron.

Una pareja feliz.

Antes de oficializar su relación con Antonella D’Alotta, Thiago Almada estuvo en pareja con Alanis Poza, con quien vivía en los Estados Unidos. Ella viajó a Qatar a último momento junto a su familia para acompañarlo durante el Mundial. Sin embargo, la relación no continuó y el futbolista surgido del "Fortín" comenzó una nueva historia que, por ahora, parece no conocer un final.