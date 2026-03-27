Superioridad absoluta: así está el historial de la Selección Argentina contra equipos africanos

Cómo está el historial de Selección Argentina contra equipos africanos

La Selección Argentina enfrenta a Mauritania este viernes 27 de marzo en el marco del primer partido de esta fecha FIFA previa al comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Este duelo será el primero entre ambos seleccionados y en el historial de la "Albiceleste" contra los equipos africanos está considerablemente arriba. Por supuesto, tanto contra los mauritanos como ante Zambia, los de Lionel Scaloni tendrán la chance de estirar la racha positiva.

El último encuentro fue ante Angola en noviembre del 2025 donde el combinado nacional se impuso por 2 a 0 en Luanda con los goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi. Por otro lado, la caída argentina más reciente es de 2017 cuando el técnico era Jorge Sampaoli y fue por 4 a 2 ante Nigeria, meses antes del inicio de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Más allá de ese resultado, el seleccionado sigue al frente con respecto a los cruces ante elencos de la Confederación Africana de Fútbol.

Cómo está el historial de la Selección Argentina ante equipos africanos

A lo largo de los años, la Selección Argentina jugó con equipos africanos en 26 oportunidades. De las mismas, 20 fueron victorias, empató en tres oportunidades y sólo perdió otros tres partidos. A su vez, el combinado nacional marcó un total de 54 tantos y recibió 24. Al único conjunto que no pudo vencer midiéndose en dos ocasiones fue a Camerún (derrota en el Mundial Italia 1990) y empate 2 a 2 en el año 2002; mientras que el que más venció a la "Albiceleste" fueron los nigerianos -al que también más enfrentó- en dos cruces amistosos.

En cuanto al combinado nacional siendo local contra selecciones africanas, sólo hubo tres partidos y en los tres hubo triunfos locales. El primero se dio en 1994 cuando de la mano de Alfio "Coco" Basile se impusieron por 3 a 1 ante Marruecos en Salta. Cuatro años más tarde el rival fue Sudáfrica en el Estadio Monumental y los comandados por Daniel Passarella ganaron 2 a 0. El más reciente tuvo lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el dueño de casa ganó 2 a 0 con los gritos de Martín Palermo.

El último partido de la Selección Argentina ante un equipo africano, ante Angola en noviembre del 2025

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En el marco del amistoso internacional que tendrá lugar en cancha de Boca Juniors, la "Albiceleste" enfrentará al conjunto mauritano este viernes 27 de marzo desde las 20.15. La transmisión de dicho compromiso estará a cargo tanto de Telefe como de DSports.

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