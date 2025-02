Sufre Enzo Fernández: el golpazo que recibió el campeón del mundo en el Chelsea

Golpazo para Enzo Fernández en el Chelsea de Inglaterra

Enzo Fernández sufrió un inesperado golpazo en el Chelsea de Inglaterra este sábado 8 de febrero. Es que los "Blues" enfrentaron al Brighton por la FA Cup del mencionado país y no pudieron avanzar de ronda ya que cayeron en dicho compromiso. De esta manera, ahora el elenco comandado por Enzo Maresca deberá afrontar lo que resta tanto de la Premier como también de la Conference League, donde clasificaron primeros a la siguiente ronda.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 fue partícipe de este duelo correspondiente a la cuarta ronda del torneo más antiguo del fútbol. Sin embargo, no completó los 90 minutos en cancha debido a una decisión -entró a los 13 del segundo tiempo- por parte del entrenador -Aaron Anselmino no ingresó-, seguramente pensando en lo que se viene para el conjunto londinense.

La decisión de Enzo Maresca con Enzo Fernández

Ante la derrota parcial en el marcador -ganaban 1 a 0 y el Brighton lo dio vuelta-, el DT tomó la drástica decisión de que el argentino entre al verde césped para cambiar el rumbo del partido. Sin embargo, esto no sucedió y se llevaron no sólo una derrota, sino también la eliminación de la FA Cup. En los próximos días tendrán revancha ya que se medirán justamente contra el mismo rival pero por la liga local buscando subir en la tabla de posiciones.

El próximo viernes 14 de febrero desde las 17 -hora argentina- el Chelsea jugará en el mismo escenario por la fecha 25 de la Premier League. Si bien hoy están a 13 puntos del único líder, Liverpool, los de Maresca no pierden la ilusión de campeonar, pero tampoco se entrar en la UEFA Champions League 2025/2026. Para esto tendrán que escalar aún más en lo que queda de la temporada para mantenerse en dichos puestos. Claro que, seguramente Enzo Fernández sí ocupará un lugar entre los titulares teniendo en cuenta la importancia del encuentro en cuestión.

Enzo Fernández jugó poco en la derrota vs. Brighton por la FA Cup

Los números de Enzo Fernández con el Chelsea de Inglaterra

Partidos jugados : 90.

: 90. Goles : 10.

: 10. Asistencias : 13.

: 13. Minutos jugados: 7003.

Enzo Fernández liquidó a Cristiano en su cumpleaños y defendió a Messi

Enzo Fernández revolucionó las redes sociales con un sorpresivo posteo contra Cristiano Ronaldo en el día de su cumpleaños. El volante campeón de todo con la Selección Argentina defendió a Lionel Messi tras las palabras del crack portugués que causaron revuelo. Por este motivo, el posteo del mediocampista que se desempeña en Chelsea de Inglaterra no pasó para nada desapercibido y rápidamente se llenó tanto de likes como de comentarios.

"El mejor de la historia soy yo, punto final. Marcar goles... los números lo dicen, es que se tiene que hablar de los números. Soy el jugador más completo que ha existido. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, de pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto bien. Decir que les gusta más (Lionel) Messi, (Diego) Maradona o Pelé, yo entiendo eso y lo respeto. Pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo", esbozó CR7 en diálogo con el periodista español Edu Aguirre y la respuesta de Enzo no tardó en llegar.