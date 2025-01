La llamativa decisión del Chelsea con Enzo Fernández en una nueva fecha de la Premier League

El volante argentino no estará presente en el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Premier League.

Chelsea enfrentará a Wolverhampton este lunes a partir de las 17 horas en el último duelo de la fecha 22 de la Premier League. El conjunto londinense atraviesa un complicado presente en el torneo inglés: en sus últimas cinco presentaciones no obtuvo triunfos (tres empates y dos derrotas) y se ubica en la sexta posición, fuera de los puestos de clasificación a la Champions League y la Europa League de la próxima temporada. Para colmo, no contará con la presencia de Enzo Fernández, una de las figuras del cuadro dirigido por Enzo Maresca.

El volante de la Selección Argentina no estuvo presente en el último entrenamiento de los 'Blues' debido a una lesión, y hoy se confirmó que ni siquiera estará en el banco de suplentes frente a los Wolves. El mediocampo estará integrado por el ecuatoriano Moisés Caicedo (habitual compañero del ex River Plate) y el inglés Kiernan Dewsbury-Hall. El club no realizó ninguna comunicación oficial sobre su estado ni cuánto tiempo de recuperación tendrá antes de regresar a las canchas.

Enzo, quien el pasado viernes celebró su cumpleaños número 24, es uno de los protagonistas del Chelsea que no está entre los titulares hoy en Stanford Bridge: Jadon Sancho y Joao Félix quedaron fuera del once inicial y comenzarán el partido en el banco de suplentes. Cole Palmer, otra de las grandes figuras del plantel, estuvo en duda hasta último minuto (también estuvo ausente en el entrenamiento) pero finalmente Maresca decidió que juegue de arranque.

El once titular de Chelsea para enfrentar a Wolves, con el detalle de la ausencia de Enzo Fernández.

Cómo serán las formaciones de Chelsea y Wolverhampton por la fecha 22 de la Premier League

Chelsea: Robert Sánchez, Marc Cucurella , Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Reece James , Moisés Caicedo , Kiernan Dewsbury-Hal , Pedro Neto, Cole Palmer , Noni Madueke, Nicolas Jackson . DT: Enzo Maresca.

, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, , , Kiernan , Pedro Neto, , Noni Madueke, . DT: Enzo Maresca. Wolverhampton: José Sá, Emmanuel Agbadou, Santiago Bueno, Matt Doherty, Rayan Ait Nouri, João Gomes, André, Nelson Semedo, Matheus Cunha, Pablo Sarabia, Jørgen Strand Larsen. DT: Vítor Pereira.

El millonario precio que le puso el DT del Como a Nico Paz, la promesa de la Selección Argentina

Tras un breve paso por las Sub-20 y Sub-23, Nico Paz fue citado por primera vez a la Selección Mayor en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de octubre del año pasado y sumó sus primeros minutos con la casaca nacional ante Bolivia. El joven de 20 años ingresó a los 73’ en lugar de Lautaro Martínez y le dio la asistencia a Lionel Messi para el 6-0 definitivo, lo que hizo que se gane elogios por parte del capitán.

Es un “chico que tiene mucha calidad”, había dicho “Leo” tras aquella aplastante victoria en el Monumental, una afirmación que se sostiene en el Como de Italia, el equipo que compró el pase del volante en agosto al Real Madrid. En apenas unos meses, Nico se ha convertido en una pieza importantísima en el esquema de juego de Cesc Fàbregas, quien no quiere saber nada con una repesca del cuadro merengue, que ya reconoció tenerlo en la mira.

Hace unos días, Carlo Ancelotti manifestó que Paz funcionaría muy bien en el Real Madrid, pero ahora Fàbregas salió a responder sobre las posibilidades de que el nacido en Santa Cruz de Tenerife se marche en el transcurso del año. En una reciente conferencia de prensa, el DT del Como afirmó que el mediocampista no será vendido debido a que es un proyecto a largo plazo del club, pero eso no evitó que ponga algunos números sobre su cabeza.

“Aunque el Real Madrid no quiera recomprarlo, el Como no lo venderá por 40/50 millones porque queremos crear un futuro, una identidad con este grupo de jóvenes jugadores de talento y asegurarnos de que en tres o cuatro años el Como pueda convertirse en un equipo muy fuerte”, afirmó Fàbregas, que sabe que la presencia del jugador de la Selección Argentina es fundamental para lograr los objetivos del club.