Alarma en la Selección Argentina por la lesión de Nico Paz: la tremenda patada que recibió

Nico Paz encendió la alarma tras una tremenda patada que recibió y que lo obligó a salir de la cancha lesionado.

En la Selección Argentina se encendieron las luces de alarma de forma inesperada. Es que Nico Paz, la última joya que Lionel Scaloni hizo debutar en la Mayor en 2024, salió lesionado luego de una fuerte patada en el fútbol italiano y hay preocupación por su recuperación.

En el inicio de la jornada 20 de la Serie A italiana, Lazio recibió al Como en el Olímpico de Roma y rápidamente se dio una acción violenta. A los 15 minutos, Nico Paz fue a disputar la pelota contra la línea final y recibió un planchazo en el tobillo izquierdo del defensor Samuel Gigot, que el árbitro sancionó con tarjeta amarilla.

Tras quedarse tirado en el campo de juego con visibles gestos de dolor, el jugador que pertenece al Real Madrid fue atendido por los médicos y tuvo que ser reemplazado, sin poder caminar por sus propios medios y rengueando.

Por el momento, el conjunto italiano no brindó detalles de su estado y se espera que en las próximas horas el talentoso zurdo, de 19 años, se realice estudios médicos, para determinar la gravedad de la lesión. Aunque el panorama no pintaba bien cuando finalizó el encuentro, podría tratarse de solo un fuerte golpe.

El revés para Paz llega en un momento en el que está desplegando toda su calidad en Como y cuando medios italianos hablaban de un posible traspaso al Inter, que estaría dispuesto a pagar una suma exorbitante de dinero por el 100% de su ficha a la "Casa Blanca".

Los números de Nico Paz en el Como de Italia

Partidos: 18.

Goles: 3.

Asistencias: 4.

Scaloni, atento: a Nico Paz lo quiere un gigante de Europa para sacarlo de Real Madrid

Nico Paz está teniendo una gran temporada en el fútbol europeo y ya despertó el interés de un gigante. La joya de la Selección Argentina, que se encuentra a préstamo en Como, es seguida por Inter de Italia y haría una oferta al Real Madrid, club dueño del pase del argentino.

Según reveló el medio La Gazzetta dello Sport, Inter está interesado en el talentoso zurdo, de 20 años, que se encuentra como cedido hasta final de temporada en el conjunto italiano de la Serie A, que es dirigido por le español Cesc Fábregas.

Sin embargo, el conjunto en el que juega Lautaro Martínez no la tendrá fácil para quedarse con el oriundo de Santa Cruz de Tenerife. Es que Real Madrid posee una cláusula de recompra de 12 millones de euros por el mediapunta para hacer efectiva a mitad de temporada, y no esperar su regreso a cuando finalice la misma.

Si bien Paz llegó a Como con la idea de sumar minutos, tuvo una explosión inmediata y se ganó la titularidad rápidamente en la Primera División italiana, por lo que obligó a la "Casa Blanca" a repensar su idea de dejarlo cedido.

En caso de que el equipo madridista no ejecute la cláusula, Inter iría con todo por el argentino y realizaría una oferta en los próximos días para quedarse con el 100% de su ficha. Incluso, el DT interista, Simone Inzaghi, dio indicios que viene siguiendo al joven: "Tiene calidad, un buen físico y un gran pie. Tendrá una grandísima carrera. No lo conozco, pero me hablaron muy bien de él también a nivel humano”.

En lo que va de la temporada en el "Viejo Continente", el hijo de Ariel Paz, exjugador del seleccionado argentino, Newell's Old Boys y Tenerife, lleva disputados 15 encuentros, en los que marcó dos goles y brindó cuatro asistencia.