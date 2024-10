Nico Paz filtró lo que nadie sabía sobre su pasado en Real Madrid: "Me acuerdo"

Nico Paz reveló grandes secretos de sus excompañeros de Real Madrid.

Nicolás Paz filtró detalles inéditos acerca de su pasado en Real Madrid de España, de donde tuvo que marcharse por la falta de continuidad. El mediocampista ofensivo de la Selección Argentina, de 20 años, recaló en este 2024 en Como de Italia para sumar el rodaje que le faltó en uno de los equipos más populares del mundo.

El volante dialogó con el medio La Gazzetta dello Sport y rememoró lo que fue su etapa en la "Casa Blanca", que lo vendió a la institución italiana por seis millones de euros, aunque cuenta con una prioridad para ejercer la recompra en los próximos mercados de pases. El oriundo de Tenerife, nacionalizado albiceleste, destacó principalmente al excrack alemán Toni Kroos.

Nico Paz repasó cómo era entrenarse en Real Madrid: "Divertido"

Durante la entrevista con el mencionado diario italiano, el hijo del exfutbolista Pablo "Pescadito" Paz rememoró: “Después de cada entrenamiento con Real Madrid, hacían tiros desde fuera del área con eliminaciones y era divertido jugar con (Luka) Modrić, (Federico) Valverde, (Jude) Bellingham, Rodrygo, Vinícius…". Incluso, el volante puntualizó en su excompañero alemán: "Me acuerdo mucho de los consejos que me daban, sobre todo los de Kroos. Cuando Kroos se fue, vino y me dijo que siguiera luchando, que tenía que encontrar mi sitio y que confiaba en mí. Es un buen recuerdo que me llevo”.

¿Nico Paz puede volver a Real Madrid?

La entidad "Merengue" continúa pendiente de un futbolista vendido a Como de Italia por apenas seis millones de euros a mediados del 2024, donde acumula un gol y dos asistencias en siete partidos en la Serie A. La mayoría de los portales deportivos europeos aseguran que el deseo del español nacionalizado argentino es volver al gigante ibérico lo más rápido posible.

El contrato de Nico Paz en Como y las chances de Real Madrid de repatriarlo

El convenio del mediocampista con la escuadra italiana se extiende hasta el 30 de junio del 2028, aunque desde la "Casa Blanca" se reservan las opciones de recomprarlo a mediados del 2025 a cambio de nueve millones de euros. Para hacerlo en junio del 2026, deberán desembsolar diez millones de euros y en junio del 2027, once millones de la misma moneda.

Messi llenó de elogios a Nico Paz tras la goleada a Bolivia.

Los elogios de Lionel Messi para Nico Paz: "Tiene una gran cabeza"

El capitán de la Selección Argentina quedó maravillado con el debut oficial del juvenil en la Mayor, ya que le brindó la asistencia para el gol del 6-0 a Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas. En pleno campo de juego, el astro de Inter Miami opinó: "Debutó Nico Paz, que tiene mucha calidad y espero siga creciendo. No había nacido cuando yo debuté en Primera... Tiene una gran cabeza, entiende perfectamente el juego y espero que siga así. Jugó, disfrutó y creo que él en este equipo se va a sentir cómodo porque tenemos mucho la pelota, él creció con eso y tiene mucha calidad".