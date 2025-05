Sorpresa por lo que dijo Scaloni sobre Nico Paz en la Selección Argentina: "Futuro"

Sorpresa por lo que dijo Scaloni sobre Nico Paz en la Selección Argentina

Lionel Scaloni habló sobre Nico Paz, la joven joya de la Selección Argentina, dejando un mensaje claro acerca del joven futbolista que actualmente viste los colores del Como en la Serie A de Italia. El DT campeón de todo con la "Albiceleste" no se guardó nada a la hora de definir en pocas palabras al hijo del exjugador del elenco nacional, Pablo Paz. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender en las redes sociales.

Es que desde sus inicios, el volante nacido en España que representa a nuestro país ya mostró un gran potencial y se ganó un lugar en las listas del entrenador para los encuentros por las Eliminatorias rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. De esta manera, se perfila para disputar dicho certamen dentro de un año y hasta gana terreno para sumar aún más minutos. Por este motivo, el técnico nacido en Pujato, Santa Fe, no dudó en llenarlo de elogios.

Los elogios de Lionel Scaloni a Nico Paz

"Se lo sacamos a España, lo trajimos para nosotros y fuimos inteligentes. Aparte estaba contento de venir a la Selección y tiene un futuro enorme", esbozó Scaloni en diálogo con El VAR de Siro. En la misma charla, el conductor Siro López le consultó acerca de la situación del joven con el Real Madrid y el DT agregó: "No soy nadie, pero si tienen opción de recompra yo no lo dudaría. Lo conozco y tiene el nivel, no sólo para jugar en el Real Madrid sino también para seguir creciendo. Es un jugador que le va a servir a cualquier entrenador".

Scaloni le dijo que "no" a Brasil

Durante la entrevista, Lionel Scaloni habló sobre una posible chance de ser entrenador de la "Verdeamarelha" después de la salida de Dorival Júnior. El campeón de todo con la Selección Argentina ni lo dudó cuando se enteró de los dichos del periodista Flavio Prado y lo descartó completamente dejando en claro que su objetivo está en el elenco nacional: "No me llamaron. Lo siento en el alma, pero no. Que vaya Ancelotti tranquilo si tiene que ir, yo no".

Nico Paz, la joven joya de la Selección Argentina

Cómo es la situación de Nico Paz con Real Madrid

Si bien Real Madrid no hizo pública una decisión, Carletto Ancelotti, quien por el momento no se sabe si continuará como entrenador, ya había declarado en varias oportunidades que lo venía siguiendo por sus grandes actuaciones en la Serie A. Después del golpe que significó quedar afuera de Champions ante Arsenal, el conjunto español recibió críticas por las pocas variantes que tiene el plantel de un creador de juego y allí volvió a aparecer el nombre de Nico Paz.

Más allá de que arribó al Como a mediados del 2024, a cambio de 6 millones de euros y se aseguró el 50% de una futura venta, cabe recalcar que Real Madrid tiene varias opciones de repesca con el argentino: en 2025 podría traerlo pagando 9 millones de euros, en 2026 una suma de 10 millones, mientras que en 2027 por 11 millones de la moneda europea.

Los números de Nico Paz con el Como