Sorpresa: Lionel Scaloni dirigirá a un equipo del fútbol argentino

Lionel Scaloni dirigirá a un equipo del fútbol argentino pese a su trabajo como DT de la Selección Argentina. El curioso video del técnico en las redes sociales.

Lionel Scaloni sorprendió y dirigirá a un equipo del fútbol argentino, al margen de su trabajo en la Selección Argentina. El entrenador de 44 años aceptó un nuevo desafío tras haber sido campeón del mundo en diciembre de 2022 en Qatar y fue uno de los protagonistas de un curioso video publicado en las redes sociales.

Según se conoció en las últimass horas, el DT conducirá a uno de los equipos en el partido de despedida de su excompañero, Maximiliano Rodríguez. Los detalles al respecto de la fecha, los precios de las entradas y los invitados estarán en la conferencia de prensa prevista para el miércoles 26 de abril de 2023, a las 12 horas, en la sala del Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Scaloni dirigirá en el partido despedida de Maxi Rodríguez en Newell´s

El DT campeón de América y del mundo con el seleccionado comandará a uno de los equipos en el encuentro homenaje a uno de los máximos ídolos de la historia de la institución. En tanto, del otro lado estará su colega y también excompañero, Gabriel Heinze, actual estratega del plantel profesional de "La Lepra".

El divertido video de Scaloni con Pablo Granados y Pachu Peña

"Scaló" se tomó la situación con humor y protagonizó una curiosa grabación con los famosos humoristas fanáticos del conjunto rosarino. Al comienzo, los ex-VideoMatch dialogaron con Heinze en una de las canchas de entrenamiento del predio del club en Bella Vista, Santa Fe. Cuando los actores ingresan al campo, se escucha al "Gringo" decir: "¡No, no tengo entradas!".

La buena onda de Scaloni para prestarse a la broma con Pablo y Pachu.

Cuando el exdefensor se da vuelta y ve a los artistas, dice: "Uh... no los había reconocido". "Nos tenés que dar una mano para el partido despedida", le dicen los invitados. "¿Para jugar?", se sorprende el exjugador. "Y... va a venir todo el mundo, gente de Inglaterra", le responden. "En mi equipo no tienen lugar. Les pido disculpas. Ya tengo a los once, ya tengo todo.... acá hay un entrenador a 30 kilómetros, la ruta 33. Vayan ahí que posiblemente tengan lugar", les recomendó Heinze.

Cuando Pablo y Pachu viajan a Pujato, la tierra natal de Scaloni, se encuentran con él. Lo abrazan, lo besan y lo sorprenden. "¿Qué hacen acá, boludo? ¿Qué hacen acá ustedes?", los recibió el técnico. "Danos una mano", le dice Peña. "¿Una mano para qué? ¿Van a jugar al fútbol ustedes?", les contesta Lionel.

El partido despedida de Maxi Rodríguez en Newell´s.

"Viene un partido despedida, vos lo sabés... vas a dirigir a uno de los equipos, ya rebotamos en el del Gringo", acota Granados. "Pero no van a querer jugar...", les dice Scaloni. "¡Claro que sí! ¡Estamos preparados!", reaccionaron. "¿Y qué tengo que hacer yo, mirarlos cómo entrenan?", devolvió el exfutbolista. "¡Claro que sí! Nos ves cómo estamos y nos tirás un par de tips", le dice Pablo. Luego, los humoristas intentan hacer jueguitos y el DT no puede creer lo malos que son. "Continuará...", cierra el divertido sketch.