Selección Argentina: Alexis Mac Allister y una noticia inesperada antes de los clásicos con Uruguay y Brasil

Alexis Mac Allister y una noticia inesperada antes de los partidos con Uruguay y Brasil.

Alexis Mac Allister es el protagonista de una noticia inesperada antes de los partidos que la Selección Argentina protagonizará ante Uruguay y Brasil, por la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026. Su anuncio sorprendió a propios y extraños, puesto que sólo sus seres queridos lo sabían.

En efecto, Alexis Mac Allister anunció, a través de su cuenta oficial de Instagram, que será padre junto a Ailén Cova. La noticia fue informada mediante un emotivo video en el que el mediocampista y su pareja les daban la sorpresa a sus familiares y filmaban sus reacciones.

De este modo, y antes de dos encuentros tan importantes como lo son los clásicos ante Uruguay y Brasil, Alexis Mac Allister sabe que si convierte un gol podrá hacer el famoso festejo de la panza cubierta con una pelota de fútbol. Sin dudas, la noticia causó alegría entre los seguidores del jugador.

No es Messi ni Lautaro: otra figura de Argentina, ausente contra Uruguay por Eliminatorias

La Selección Argentina no tiene respiro: a horas del partido frente a Uruguay por una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas, el combinado que dirige técnicamente Lionel Scaloni sufrió la baja de otra figura del plantel. Esta ausencia se suma a las de Lionel Messi, quien no entró en la lista final por una molestia en su aductor izquierdo, y Lautaro Martínez, que este miércoles anunció que se baja por una "lesión muscular en isquiotibiales miembro inferior izquierdo".

En esta ocasión, el futbolista que quedó descartado para enfrentar a la 'Celeste' de Marcelo Bielsa es Rodrigo De Paul, uno de los habituales titulares en el mediocampo albiceleste. Según informó el periodista Gastón Edul, el volante del Atlético de Madrid saldría del equipo para "guardarse" y estar contra Brasil el próximo martes 25 de marzo. Leandro Paredes se perfila como el principal candidato para reemplazarlo y jugar junto a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Alexis Mac Allister recibiendo indicaciones de Lionel Scaloni.

Si bien no trascendieron los motivos detrás de esta decisión, Scaloni dejó en claro que no se debe al problema de acumulación de amarillas: tanto De Paul como Enzo, Mac Allister y Paredes están al borde de tener una fecha de suspensión y perderse el encuentro ante la 'Canarinha'. "Tengo el 90% del equipo definido. No podemos permitirnos guardar jugadores por el tema amarillas", sentenció en conferencia de prensa.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Uruguay

Así, Scaloni se la jugaría por "Dibu" Martínez, Molina, "Cuti" Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister, "Nico" González; Simeone y Julián Álvarez.